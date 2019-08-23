【823香港之路】西班牙加泰遊客：感同身受　明白爭取自由重要性

今晚（23日）市民發起「香港之路」，沿港鐵（0066）荃灣線、觀塘線及港島線築成人鏈，和平表達反對逃犯條例修訂的意見。有來自西班牙加泰羅尼亞的年輕情侶表示，與香港示威者感同身受。 亦有已退休人士表示，指社會應反思為何年輕人不怕酷熱天氣及艱辛，都堅持上街表達訴求，重申不會割席。

加泰遊客：機場靜坐和平理性 回國會向朋友解釋

來自西班牙加泰羅尼亞的年輕情侶表示，與香港示威者感同身受，因為加泰羅尼亞一直希望脫離西班牙，不希望再受資訊限制，因此明白港人爭取自由的重要性。

她表示抵港那天正值示威者到機場靜坐，沿途看到示威者井然有序，理性地表達意見，不明白為何有媒體稱示威者十分暴力。兩人又指，回國後會多理解香港發生的連串事件，並跟朋友解釋。

來自西班牙加泰羅尼亞的遊客表示，回國後會多理解香港發生的連串事件，並跟朋友解釋。（陳欣彤攝）

陳太：社會應反思為何青年人不怕艱辛仍出來

年屆60、已退休的陳氏夫婦坦言是「和理非」，認為自己未能站在前線，所以一旦有能讓他們「出一分力」的活動，從不缺席。陳太哽咽說，作為父母，一定會支持示威者，指社會應反思為何年輕人不怕酷熱天氣及艱辛，都堅持上街表達訴求，重申不會割席。陳先生直言「唔知下一代點算」，因此就算60年來從未上街，現時亦要身體力行支持示威者。

陳太（右）指社會各界的專業人士早已表達成立獨立調查委員會的聲音，對溝通平台無期望。（陳欣彤攝）

認為特首要回應五大訴求 釋出善意解決困局

陳太感嘆為何特首林鄭月娥自6月以來多番糾纏，「扮聽唔到、睇唔見、不聞不問」，斥責林鄭無論如何都要回應示威者的五大訴求，需釋出善意解決困局，直言港人現時已身心疲累。

對於林鄭明日會見「有心人」，陳太指對該會面及聲稱會建設的對話平台「無期望」，質疑與會者是否得悉社會需要甚麼，強調社會各界的專業人士早已表達成立獨立調查委員會的聲音。