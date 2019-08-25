【警員親屬集會・直播】警嫂：不要我警鬥我民　現赴特首辦

反對修訂《逃犯條例》風波持續逾2個月，多次遊行集會後演變成流血衝突，警民關係亦愈見撕裂。由警察家屬於網上成立的「警員親屬連線」，今日（25日）下午2時在愛丁堡廣場舉行「還警於民」集會，其後遊行至特首辦及灣仔警察總部遞交請願信，集會已獲警方發出不反對通知書。 集會將有約10名警察家屬上台分享，並會播放警察隊歌和讀警察誓詞。主辦方重申家屬的五項訴求，包括政治問題政治解決、重整警隊不良風氣、盡快成立市民與警察溝通的平台、警察應刻己自律，以保障市民為首要任務，及成立全面獨立調查委員會。

警員親屬集會今日在中環愛丁堡廣場舉行，期間有頭戴黃色頭盔、身穿黑衣的男子，高舉「家屬們：不要假惺惺，請去葵荃青」標語。（盧翊銘攝）

【15:15】主持人讀出警員誓詞，再叫口號後便準備出發，前往特首辦。

【15:08】有戴上黑色口罩，自稱警員女家屬直言「（示威者）係咪掟更多磚頭就得？」

黃小姐稱丈夫為警員，今日參與集會，不但希望支持其他警員家屬，亦提醒家屬們，為何警民衝突不斷升級。（張美華攝）

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【14:10】集會開始，現場所見約百多人冒雨參與。大會發起人率先帶領集會人士嗌口號：「還警於民」、「支持成立獨立調查委員會」、「不要我警鬥我民」等。

【13:44】 黃小姐今日約12時許已到達現場，透露丈夫為警員的她表示，今日參與集會，不但希望支持其他警員家屬，亦希望提醒家屬們，需思考為何警民衝突不斷升級，「點解今日香港有咁多人憎佢哋（警察）呢」？黃小姐形容丈夫屬「較正義」的警員，所以今日選擇站出來。

另外，她亦認同近日衝突中，確有警員行為「過咗火」，她認為警隊高層有份下達指令，有一定責任，希望警隊高層能正視問題。她續指，一眾家屬希望成立獨立調查委員會，不單止調查警察，亦能調查整個政府、示威者以及警察內部的狀況。

【13:30】多名自稱警員家屬的集會者接受傳媒訪問，其中有男有女，全部戴上口罩，稱不便公開樣貌及姓名。他們均表示支持成立獨立調查委員會，調查整件事的來龍去脈，包括警隊在事件中有否犯錯，認為可釐清真相。他們多批評港府及特首林鄭月娥「攞警隊做擋箭牌」，令警員變成磨心。

【13:25】 現場有頭戴黃色頭盔、身穿黑衣的男子，高舉「家屬們：不要假惺惺，請去葵荃青」標語。該黑衣男子自稱姓溫，指運動開始超過2個月，警方暴力事件升級，甚至「警黑合作」，認為家屬同樣認同設立獨立調查委員會，應該與抗爭者站同一陣線，今日到荃葵青遊行，而非在中環集會。他續指，今日稍後會到荃葵青參與相關活動。

【12:59】 現場暫時有一輛衝鋒車停泊於中環愛丁堡廣場對出，未有明顯警力戒備。活動將於下午2時開始，主辦方在現場擺放標語旗幟，現場未見有參與活動人流。而愛丁堡廣場有蓋位置，同時有大批外傭「擺地攤」用膳，與主辦方「撞場」。

反對修訂《逃犯條例》風波持續逾2個月，多次遊行集會後演變成流血衝突，警民關係亦愈見撕裂。（資料圖片 / 羅國輝攝）

由警員家屬成立的「警員親屬連線」，今在愛丁堡廣場舉辦「還警於民」集會。主辦方指，因親人熱愛正義投身香港警隊，希望警惡懲奸，維護法治，保護香港市民。惟近年的政治問題令警隊被迫與市民對立，當中的良心警員陷入兩難，加上警隊高層行動策劃不善，及個別前線警員的處理手法不當，引起公眾疑慮，令警民關係陷入深淵，並要求政府聆聽市民心聲及成立獨立調查委員會。

不過，警隊人事部及警隊四個職方協會早前分別發電郵及聲明，提醒警員要小心留意「警員親屬連線」的集會及遊行不是職方舉辦。警方亦於上周五（23日）的例行記者會中，指該團體與警隊沒有任何關係。

▼ 8月24日觀塘遊行圖輯▼