成員被捕引發內部分歧　「獨派」香港民族陣綫召集人被革職　

警方上月在荃灣一座工廠大廈的單位發現懷疑爆炸品，一名27歲男子涉嫌無牌管有爆炸品被捕。港獨組織香港民族陣綫證實，被捕男子為其成員。而香港民族陣綫今日（26日）則發聲明稱，「反對逃犯條例修訂示威爆發以來，人力嚴重缺失」，該黨的Twitter及Instagram帳號將停止運作，而召集人陳卓南在荃灣倉庫爆炸案一事「採取消極態度」，已經被革除一切職務。

警方上月在荃灣一座工廠大廈的單位發現懷疑爆炸品，包括至少1公斤TATP烈性炸藥及10枚燃燒彈，一批武器及鏹水等，在檢獲的證物中，包括反修例的標語及寫有「香港民族陣綫」的衣服。其後港獨組織香港民族陣綫證實，被捕男子為其成員。

香港民族陣綫的聲明稱，由於「人力嚴重缺失」已影響運作，因此需「架構重整」。聲明又稱，召集人陳卓南由於私人理由，「以及7月荃灣倉庫發現爆炸品事件之中的消極態度」，而「被組織革除一切職務和成員身份」，召集人一職目前懸空，相關職務將由發言人及臨時委員會負責。

稱「人力資源不足」

香港民族陣綫又指，該黨的Twitter及Instagram帳號曾經由被捕成員負責管理，加上目前人力資源不足，因此將會停止營運，而Facebook和Telegram則繼續運作。

此外，聲明稱「基於安全理由」，香港民族陣綫連電郵亦會更改。