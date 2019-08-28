【逃犯條例】跨界別開記者會　宣布下周一、二發起罷工詳情

反修例運動持續兩個多月，爭議至今仍未平息，繼本月5日「三罷」後，24個專業界別包括金融業、銀行界、社福界、會計界、法律界等，將於9月2日和3日發起罷工。有關界別代表今日(28日)下午舉行聯合記者會，公布罷工及集會詳情。

跨界別開記者會，宣布下周一、二發起罷工詳情。(歐嘉樂攝)

有市民8月5日發起罷工，並在7區發起集會，職工盟主席吳敏兒估計，當天罷工共有35萬人參與。不過當天集會最終演變成警民衝突。24個專業界別包括金融業、銀行界、社福界、會計界、法律界等，將於下周一及二(9月2日和3日)發起罷工。他們批評政府漠視民意，故民間決定發起罷工，以進一步向政府施壓。

建築工程界Ricky代表跨界別發表宣言，指反修例運動已80日，政府以鐵腕和壓力打壓表達意見的市民，漠視民意，又批評警隊驅散行動使用過度武力，包括在室內發射催淚彈、近距離發射布袋彈等，為香港人道精神造成嚴重威脅，又指在不同行業出現言論審查，有員工因言論而被報複性解僱。他又指香港人已展現堅毅不屈的精神，重申五大訴求、缺一不可，又表明不排除升級行動，包括延長罷工、罷市。



市民本月五日發起三罷，並在七區舉行集會。（資料圖片／盧翊銘攝）

有記者問到，有否公務員參與9．3、9．4罷工。他們表示，暫時未收到有公務員參與，但呼籲公務員都一同行出來。