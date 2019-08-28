【逃犯條例．直播】MeToo集會　遮打道及電車路來回行車線坐滿人

反修例風波觸發連場大規模示威及激烈警民衝突，多名示威者被捕，有被捕女示威者控訴，在警署羈留時，被女警無故裸體搜身，之後離開搜身房間時，走廊站着十多名男警。另外，一名女示威者被捕時走光露出內褲。 平等機會婦女聯席今晚(28日)8時至9時30分在遮打花園發起集會，主題為「執法為名 凌辱為實」，追討警方以性暴力鎮壓示威者。 晚上7時，遮打花園內已有數百黑衣人聚集，工作人員在入口處派發紫色絲帶、紫色口罩及玻璃紙，又用唇膏為參與集會人士在手臂上寫上「＃ProtestToo」。集會未正式開始，現場人士不時齊聲高呼「五大訴求缺一不可」及「黑警環眼」。 今日職工盟在愛丁堡廣場發起國泰員工集會，部份人在該集會完結後，轉移至遮打花園集會。集會仍未開始，現場曾出現混亂。 《香港01》將全程直播。

平等機會婦女聯席發言人王秀容。(張浩維攝)

【20:55】遮打花園逼爆後，參與集會人士仍不斷湧至，人潮逼到皇后像廣場及對路馬路，多部電車滯留，有少量市民仍留在電車上觀看集會情況。參與者亮起紫燈，高呼「黑警，還眼」、「香港人加油」等。

【20:48】大會宣布遮打道及電車路來回行車線已滿。

【20:36】8月5日凌晨天水圍警署外被拘捕時走光的女事主上台表示，被捕時被大量男防暴警察壓落地打，對方罵她「臭雞」，亦有叉頸及用索帶縛起雙手並抬起。

在警署後幾個鐘頭，警方稱她在被捕時着裙和激烈掙扎所以才走光，事主覺可笑，形容這是「blame the victim」（責怪受害者）。

她表示自己的幸好有鏡頭拍住，可能有更多沒有拍到的事件，表示自己遭遇可能只是冰山一角。

她堅持自己沒有做錯任何事，亦不會因這次經歷而不敢站出來，稱這些手段正正是要滅聲，嚇怕其他人不敢出聲。

參與集會市民湧出德輔道中，電車無法向前行駛。(勞敏儀攝)

【20:38】2014年「光復元朗」示威中被控以胸襲警的女示威者吳麗英在男友陪伴下上台分享，她提及自己最終被判入獄三個月十五日，台下有人大叫「你無做錯！」。吳麗英指自己連日收看新聞，見到有警員無理對女性搜身，「乘機抽水，非常可恥，禽獸都不如」。

【20:18】中大社會學系教授蔡玉萍表示，開場即向林鄭發炮，「特首林鄭月娥，你係咪一個女人？」蔡玉萍稱己所不欲勿施於人，反問林鄭能否接受自己一旦被拘捕要被脫光搜身，「你有兩個仔，我都有兩個仔，你可唔可以接受你個仔被拘捕時被不適當接觸碰下體？」現場人士聽到蔡發言，在下台情緒激動，不時大呼「可恥」。

她表示，有女示威者在被捕時內褲被扯脫，也有女示威者指控警方在拘捕後迫令脫去所有衣服，進行赤裸搜身，更有警察以筆觸碰其赤裸身體。如果指控屬實，涉事警察不但已牽涉性騷擾，亦已違反了在香港亦適用的公民權利及政治權利國際公約。

【20:13】國際特赦組織香港分會主席碧華依表示，婦女參與政治運動所付出的代價往往比男性不合比例的大，政府不但需要保障婦女參與政治權利，更要立即成立獨立調查委員會以回應一切型式的性別侵害行為。

【20:04】平等機會婦女聯席發言人王秀容發表聲明，表示在反對《逃犯條例》修訂以來，平等機會婦女聯席一直關注警察使用過度武力執法，又留意到有幾宗警方在執法期間對示威者及市民施行性暴力，包括近期發生兩宗女示威者被警方性暴力對待的事件。

她指這兩宗事件是最近有女示威者表示，在非必要及無合理理由之下，被警員要求脫光衣服赤裸搜身，並遭警員以享受的眼光打量。其他警員在沒有戴手套之下，直接觸碰受害人的衣物，並用筆拍打女示威者的兩腿之間。

第二宗是8月5日凌晨天水圍警署外，警方拘捕女示威者時，粗暴拉扯該女子衣服，導致該女子裙褲均被扯甩並走光。

王秀容認為，任何人均有參與政治活動的權利及表達意見的自由。平等機會婦女聯席亦留意到，不同性別人士例如男性示威者，也遭受警方以性暴力對待。

平等機會婦女聯席對苟方以性暴力作為手段凌辱示威者作出最嚴勵譴責，又要求警務處嚴肅調查和處理性暴力事件，追究警方濫權施暴的行為，將侵犯者繩之於法。

+ 8 + 7 + 6

【20:03】中環地鐵站仍有大批人士，前往遮打花園參與集會。

【19:59】集會開始前靜默1分鐘，以紀念在反對《犯條例修》訂運動之中逝世的年輕人。

【19:53】遮打花園地下位置已經坐滿，花園外有參與集會人士等候入場。大會呼籲參與集會人士盡量往遮打花園內挪位，宣布目前人潮已經「迫爆遮打花園」，昃臣道亦已經爆滿，大會希望警方可以進一步開放遮打道。

【19:51】集會人士已站滿遮打花園，正移往昃臣道。

【19:22】 黑衣人潮坐滿半個遮打花園，通往集會現場的地鐵站隧道出口擠得水洩不通。有人用雷射筆照射公園內的樹丫，雖然集會主題為追究性暴力，現場不少人士以紗布蒙起一隻眼，繼續抗議有女示威者日前被橡膠子彈射眼一事。

【19:00】 記者目測有數百名市民已在遮打花園聚集，不少人戴上紫口罩及繫上紫絲帶。

主辦方呼籲參與者用唇膏，在手臂上寫「#ProtestToo」，將紫色絲帶佩戴於手上，並攜帶紫色玻璃紙，蓋在手機的閃光燈上，希望令集會現場形成「紫色嘅燈海」。

