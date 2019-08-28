【區議會選舉】積極考慮出戰大佛區　now節目主持王慧麟曾任AO

距離區議會選舉不足3個月，一眾潛在候選人紛紛浮出水面。其中now新聞台《時事全方位》及財經台《大鳴大放》節目主持王慧麟早前就開設facebook專頁，表示積極考慮出選灣仔區議會大佛選區。 王曾任港大副教授，90年代曾是時任立法局議員張炳良助理，亦任職政務官。他在1999年開始，主力於傳媒界發展，曾任香港經濟日報評論版記者和主筆，亦曾任商業電台節目《光明頂》及《打書釘》主持。

now新聞台《時事全方位》及財經台《大鳴大放》節目主持王慧麟早前就開設facebook專頁，表示積極考慮出選灣仔區議會大佛選區。（資料圖片）

倫敦大學亞洲研究學院法律系哲學博王慧麟在facebook開設專頁「大佛我飛佛」，他在帖文中指出多個大佛選區的地區問題，稱因「王太」而要「積極考慮出選大佛區」。王近日亦持續發帖文，探討區內問題，文中又hashtag#我住咗星街十幾年#灣仔返工二十幾年#不怕攬炒

王是倫敦大學亞洲研究學院法律系哲學博士，亦是資深傳媒人，於多份報章有專欄或撰文評論時政。

2012年now新聞台主辦的立法會選舉論壇期間，他曾向九龍東地區直選候選人謝偉俊提問，惟提問內容虛構了馬頭圍邨重建計劃及已落實的和樂邨加建升降機政策，謝卻不以為意，圍繞虛構議題展開討論，王則在謝回應完結後才解釋有關議題根本不存在。事件引起網民熱議。