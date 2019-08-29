【逃犯條例‧直播】佐敦「聲討民陣」行動　岑子杰與示威者對質

逃犯條例修訂令不同政見人士矛盾加劇，網上傳出有人今日（29日）11時10分發起「聲討民陣」行動，但卻錯誤將民間團體「香港彩虹」會址當為聲討對象。 民陣召集人岑子杰表示，今日會在「聲討民陣」集會時間，到活動集會地點佐敦裕華國貨門口等候，希望對方不要弄錯對象。

岑子杰交代民陣遊行被禁止後，有立場親政府質問岑子杰，惟對方一直描述個人經歷，岑子杰沒有機會回應。（梁鵬威攝）

【11:54】岑子杰其後移動到香港彩虹會址附近的行人路繼續溝通，但只有一名立場親政府市民跟隨與岑子杰對話。有越來越多支持岑子杰市民圍攏，高呼「只有暴政」，岑子杰則呼籲不要用口號，阻礙對話。惟親政府人士僅不斷重複「民陣收錢」的觀點。

【11:30】岑子杰交代民陣遊行被禁止後，有立場親政府質問岑子杰，惟對方一直描述個人經歷，岑子杰沒有機會回應。隨後岑子杰又嘗試與另一批親政府示威者溝通。有立場不同的市民在現場對罵。

岑子杰在佐敦裕華國貨門口遭遇親政府示威者指罵。（梁鵬威攝）

【11:15】有自稱社工的男士到場指罵岑子杰，批評民陣搞遊行是搞亂香港，「要搞到封路，又衝擊，你乜都唔識，淨係識收錢」，又說「人哋何君堯唔同，在公園搞（集會），秩序容易管理。」

【11:05】岑子杰在佐敦裕華國貨門口遭遇親政府示威者指罵，現場也有支持岑子杰的人士高呼「香港人加油」。

雙方人數約30人，支持岑子杰人士多穿黑衣。有帶鄉音的示威者不斷以粗口指罵岑子杰，又指責他「暴力」，有女示威者以鄉音對岑高呼「岑生今日有著衫好靚喎」及「死gay 佬」。

岑子杰接受《香港01》查詢時表示，香港彩虹並非民陣成員團體，但已受到多次滋擾，今次是對方收到相關圖片後告訴民陣。由於自己是民陣召集人，因此唯有到現場，希望聲討者不要騷擾不相關的團體。

岑子杰在佐敦裕華國貨門口遭遇親政府示威者指罵。（梁鵬威攝）