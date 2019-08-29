【逃犯條例．直播】網民遍地開花放映會　逾百人聚集中環碼頭

反《逃犯條例》修訂的風波持續，有網民發起今（29日）晚舉行「遍地開花放映會」，播放曾提名奧斯卡最住紀錄的紀錄片《Winter On Fire》（凜冬烈火：烏克蘭自由之戰），放映地點涵蓋港島、九龍、新界。 另民陣召集人岑子杰今午（29日）在佐敦德興街的餐廳內被兩名手持鐵通及棒球棍的蒙面男子襲擊，獲身邊友人保護，其朋友受傷送院治理。岑子杰晚上於尖沙咀警署會見記者。

曾提名奧斯卡最住紀錄、2015年由Netflix推出的紀錄片《Winter On Fire》。(電影海報)

岑子杰遇襲後見記者

【19:15】岑子杰稱，今早被兩名帶飛虎隊頭套，深膚色的人士襲擊。其後有市民在12時55分報警，約1時15分抵達，因此約有20分鐘時間沒有警察。但警察出現後亦有積極、認真搜證。他估計施襲人士希望透過暴力行徑，襲擊願意露面的人士，製造恐懼。

中環碼頭放映會

【18:40】放映會開始後，人數開始增加，聚集觀看影片的人數，很快接近200人，有人席地而坐，也有人圍站在投影幕兩旁。

《Winter On Fire》(凜冬烈火：烏克蘭自由之戰)是一部於2015年由Netflix推出的紀錄片，片中紀錄了烏克蘭2013年冬天發生的親歐盟示威運動，並曾提名奧斯卡最佳紀錄片。

部分放映會地點及詳情如下(網上資料)： 【港島】華富商場對面行人路 時間：20:15 【港島】香港仔中心噴水池 時間：20:00 【港島】中環7號及8號碼頭中間位 時間：18:30 【港島】太古站C出口 時間：20:00 【港島】銅鑼灣東角行人專區 時間：20:00 【港島】柴灣公園連儂牆 時間：20:00 【九龍】深水埗站D出口 時間：19:30 【九龍】土瓜灣牛棚藝術村 時間：20:00 【九龍】美孚萬事達廣場對出橋底 時間：20:00 【九龍】旺角塘尾道永利工業中心901室 時間：19:30 【九龍】九龍灣彩霞道休憩處 時間：20:30 【新界】葵芳站D出口 時間：19:00 【新界】西貢市中心 時間：20:00 【新界】荃灣廣場對出空地 時間：20:00 【新界】天水圍銀座廣場 時間：20:00 【新界】上水北區大會堂門口空地 時間：19:30 【新界】屯門良景巴士站旁 時間：21:00 【新界】青衣泳池出口空地 時間：20:00