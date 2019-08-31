【8.31遊行．直播】民眾堵塞夏愨道　政總外舉黑旗　防暴警增援

民間人權陣線原計劃今日（8月31日）在中環遮打花園舉行「8‧31再集結」集會及遊行至中聯辦，惟遭警方發出反對通知書，上訴後維持原判，民陣召集人岑子杰昨宣布取消遊行。 據網傳，今日至少有兩項有機會凝聚成大型集會的活動，當中包括聲稱屬宗教集會的「為香港罪人祈禱大遊行」，以及有稱擁81.7萬觀眾的YouTuber聲稱要在港島多區舉辦「見面會」。

【17:18】警方表示，有示威者分別於畢打街及莊士敦道拆毀交通燈及鐵欄，又將硬物投向政府總部，以鐳射光照向於政府總部佈防的警務人員，威脅在場各人的人身安全。

另外，大批示威者堵塞德輔道中、夏慤道及告士打道的行車線，現場交通嚴重擠塞︿女警告示威者必須停止違法行為，立即離開。

【17:17】天橋上有人帶領高呼「光復香港時代革命」口號，又有人呼籲橋下示威者開遮。

【17:11】遮打道人群上空，一直有直升機盤旋。

【17:06】有市民用閃光燈照向防暴警察，警方高舉藍旗。另有示威者在煲底外用硬物拍打雜物，有示威者向內丟不明物體。

【17:05】不斷有防暴警察從政總西翼內走岀增援。

【17:01】十多名防暴警察在政總西翼外戒備，現場市民大叫「黑社會」、「黑警還眼」等口號。

另一邊廂，從中環步向金鐘方向的示威者越來越多，部分人高呼「我要真普選、不要軍政府」，也有人高呼「香港人加油」。

【16:55】 干諾道中近IFC一段也完全癱瘓，示威者用雪糕筒等雜物設簡陋路障。大批人沿馬路朝中環、金鐘方向前進。

【16:50】 遊行人士堵塞夏愨道，政總西翼外，警方曾高舉紅旗。

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【16:50】 十多名防暴警察在政總內戒備，隨後往立法會方向前行。

【16:48】 砵甸乍街成為行街活動的轉向點，大批示威者高呼「開遮轉右遮打見」，行經此處的市民紛紛在此處轉右。

【16:45】德輔道中聚集大批示威者，但氣氛平靜，附近的波鞋舖照常營業，不少人入內選購。

【16:40】政府總部西翼內有十多架警車，天台有約十名警員觀看樓下遊行情況，並進行拍攝，有遊行人士大叫「黑社會」等口號。

【16:31】 一批數十人，持雪糕筒的示威者到恆生銀行門外的德輔道中討論去向。另一批人則從上環方向中環方向折返。未知示威者部署。

遊行人士於和記大廈外，用噴漆噴向印有「熱烈慶祝中華人民共和國成立七十周年」字句的木板。

【16:24】 干諾道中開始堵路，同時，德輔道中恆生銀行外變成佔領區。德輔道中近砵甸乍街，部分人戴上防毒面罩，大批人在馬路上停留。砵甸乍街示威者呼籲人群轉右折返到銅鑼灣。直升機在德輔道中上空保持高度，示威者開雨傘，大叫「光復香港，時代革命」，盤旋數分鐘後向南離開。

另，有人於金鐘夏愨道聚集。

【16:23】大批警員在西環第三街查封一間「國難五金」店舖，該店專賣頭盔眼罩等，約有5名男女被押上警車，其中一人更是被人抬上警車，有男子大叫，圍觀市民極度不滿,聲援剛被捕人士。警員並在現場點算證物。現場警員亦備有圓盾。

【16:15】 於近日示威遊行地點短暫開業、售賣防具的臨時舖「國難五金」，亦於西營盤開門營業，但下午多名警員到場調查，聲稱要檢查店舖物品，又要求登記多名店員身份證，其中兩人被警方帶走。

另，有身穿黑衫的示威者在中環德輔道中突然拉起兩幅大橫額，之後並向住上環方向前行，暫未知目的地。

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【16:15】在中環畢打街位置，有遊行人士大叫向前走往中聯辦方向，若不想可轉右離去。

【16:09】警方表示，由於大量示威者堵塞中環德輔道中及干諾道中行車線，現場交通嚴重擠塞。在場人士現正參與未經批准的集結，並警告示威者立即停止任何違法行為，示威者在表達自己訴求的同時亦需尊重其他市民的權利。

【16:04】 到德輔道中同林士街交界，示威者設置完路障就調頭走。

【15:49】市民步行至中環金鐘道；干諾道中西行線兩條行車線被佔據，有示威者指揮車輛沿僅餘的一條行車和線離開。

【15:48】 前立法會議員吳靄儀亦身處灣仔街頭「逛街」，她指，「天氣好，見到好多人出嚟行街，好開心」。沿途有不少市民高呼口號，她指，自己亦會叫口號，亦樂見口號不同，顯示香港多元聲音。她指，會繼續前往灣仔方向再決定去向。

【15:47】 干諾道中砵甸乍街交界，有市民走出馬路再向西行。

【15:40】德輔道中部分西行線癱瘓。有人在花園道掛上寫上「我要民主 we want democracy」的巨型直幡。

同時，在銅鑼灣，沿途有不少市民加入，包括市民陳小姐（化名）。她批評政府聲稱構建溝通平台，卻以高壓手段展開「大搜捕」，與大和解理念相違背，「想和解，就唔好做咁多野住。」她指，政府應建基五大訴求與港人展開談判，「無理由唔傾，買野都可以講價啦。」她指，不擔心自己站出來，「唔驚，我都有權出嚟行街。」

【15:39】 德輔道中的人潮仍然在向西行，佔據至少一半馬路。

【15:33】 大批在修頓球場的市民離開，向灣仔方向進發。另一邊的德輔道中，人群開始走出馬路。

【15:32】 人潮從上環東行，轉回到中環方向，沿途灸不時高叫口號。

【15:25】人潮經過上環時，轉右到電車路。

【15:18】在銅鑼灣軒尼詩道行走的市民，有示威者身穿黑衫及戴上口罩位處龍頭，但亦不乏沒有裝備的市民。50歲從事餐飲的張先生指，不甘政府無視市民五大訴求，昨日更展開一連串拘捕立法會議員及眾志領袖，直言是激化市民上街，無意化解緊張時局。他表示，看不到香港前境，無懼被控非法集結遊行，只希望站出來，促請政府回頭是岸，回應市民訴求，「遊行最多罰錢坐監，呢個成本付得起 ，依家無得好驚，爭取係要付出成本，再驚之後你無得出嚟。」

群眾亦高呼「不自由，毋寧死」口號，沿途亦邀請市民「一齊行」。

【15:16】警方表示， 下午約三時，示威者佔據銅鑼灣軒尼詩道行車線，設置路障堵塞馬路，造成交通嚴重阻塞，警告他們正參與未經批准的集結，屬違法行為，呼籲示威者盡快離開。

【15:15】 現場雨勢頗大，人潮沿皇后大道中，在兩邊行人路向西前進，並人停高叫口號「fight for freedom，stand with hong kong」。

【15:02】在銅鑼灣聚集的市民沿軒尼詩道往金鐘方向前行，並高叫「黑警還眼」、「五大訴求、缺一不可」、「光復香港、時代革介」。

另一邊廂， 置地廣場外的一段皇后大道中一度被佔據，後人潮讓開予車輛通過，人潮繼續向西前進；中環的市民則不斷高呼「fight for freedom，stand with hong kong」，雨勢再度增大，人群舉起雨傘持續叫口號，持續數分鐘。

警總已準備黃旗。(賴啟燊攝)

【15:01】隊伍從上亞厘畢道一直前進到外國記者協會，後轉入雪廠街，到達中環。與此同時，有人高呼去金鐘。

【15:00】市民站在SOGO門外軒尼詩道部份行車線，只留下一條往灣仔方向行車線供車輛行駛。

【14:51】市民企出軒尼詩道。

【14:46】修頓球場現場下起大雨，不少市民高舉雨傘，亦有走到看台避雨。

【14:43】警方表示，由於大量示威者佔據軒尼詩道、金鐘道及花園道，造成交通嚴重阻塞。警方警告有關示威者現正進行未經批准集結，立刻停止違法行為。

【14:40】聖約翰座堂對出馬路基本上癱瘓，群眾開始齊聲高呼「黑社會」。另， 一群高唱聖詩的市民行經警方防線，下亞厘畢道恢復平靜。現場下起雨。

【14:37】下亞厘畢道示威者向警方防線質問，又高呼黑社會，氣氛一度緊張。

【14:34】防暴警察不斷用大聲公警告集結是未經准許，可能作出檢控。有遊行人士則大聲反駁，香港人有權遊行。

【14:31】有白衫警員指引市民繼續到政府合署，多名中年遊行人士不斷質問白衫警員。

【14:29】人群完全佔據上山的行車線， 防暴警察出現。

【14:27】人潮太多，有人湧出聖約翰座堂外馬路。有戴裝備示威者沒有進入座堂，而是直行繼續上山。

【14:25】警察公共關係科高級警司余鎧均在警方Facebook表示，今早5時半，警方在油塘邨截停三人，在他們身上發現20厘米的刀，製造粉塵爆炸品等致命武器的不同原材料，以及面罩及護甲等。她指非常擔憂這些案件，是否與近日示威有關。

【14:24】大批在遮打花園群眾，響應呼籲到聖若瑟座堂祈禱

【14:20】循道衛理香港堂出發的隊伍，隊頭到達遮打花園。有市民轉上左山，也有人轉右到遮打花園。 有遊行人士呼籲市民到聖公會聖約翰座堂祈禱。

【14:17】遮打花園開始多人，有約一千至二千人。

【14:13】從循道衛理出發的市民朝中環進發，部分市民佔據馬路，正義道對出的金鐘道至少兩條行車線被完全佔據，西行線交通瀕臨癱瘓。少數車輛勉強利用一條行車線離開。市民不斷高呼「五大訴求缺一不可」、「沒有暴徒只有暴政」。

【14:00】警員高舉黃旗。

【13:54】有警員已於警總門口手持黃旗準備。

【13:52】身穿黑衫的（化名）90後的陳先生在Sogo門外派發四款印有政治訴求的貼紙，現場有不少市民圍著索取，有街坊甚至自發捐錢。他笑說，「真係唔識搞，免費㗎，唔好捐錢。」他表示，自資印製，花費不多，但裁剪最花心機，「晚晚自己一個剪。」他直言，派貼紙沒有太多理由，只是希望多走一步，將心聲傳送給更多人。他早前已在荃灣及太古派發過。

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【13:39】修頓球場約有數千人聚集，正陸續離開前往循道衛理，有市民手持聖經離開球場。

不願岀鏡的羅小姐表示，今日岀來原因是為香港祈禱，希望香港盡快回復和平，特首林鄭月娥盡快聆聽市民聲音，回應五大訴求。對於警方指遊行並非公安條例的豁免範圍，她稱相信活動純粹是宗教儀式，為香港人祈禱，認為岀席的現場人士都希望活動和平結束。被問到特首林鄭月娥表明不能回應五大訴求，她稱大家都會堅持理想，要求五大訴求。

【13:35】遁道衛理教會祈禱後，有人呼籲下一站去灣仔警察總部進行祈禱，希望市民按自己方法及意願前往，強調並非進行遊行。

另一邊廂，聚集在銅鑼灣的人士向記者表示，由於銅鑼灣十分平安，決定轉場去遮打花園。

【13:30】 銅鑼灣百貨現場仍然只有十多名黑衣人聚集，但黑衣人流則增多。區內店鋪如常營業。

【13:28】參加者陸續抵達灣仔循道衛理中心，他們沿途高唱「sing hallelujah to the lord」。

另一邊廂，遮打花園目前只有百餘人，多為中年人、長者和傳媒。

【13:18】參加者由修頓起步前往灣仔循道衛理中心，高喊「一齊去祈禱」。有手持崇基書院神學院學生會旗幟的男士大叫「去循道衛理祈禱」，現場市民隨即跟隨。

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警方於下午近一時突然進入修頓舉黃旗。(盧翊銘攝)

【13:04】民主黨林卓廷到達修頓球場，他表示警方昨日進行大搜捕，目的是製造寒蟬效應，禁止市民行使言論自由。他稱香港人堅持政府要回應五大訴求，籲政府不要以為打壓就會令到香港人退縮，令香港回復平靜。林卓廷強調，今日在灣仔修頓球場的是宗教活動，不受公安條例限制，希望警方能夠克制，強調作為立法會議員負責監察政府，包括警方執法。

【13:03】有自稱摩西人士現身修頓球場，他聲稱是神派他到場，重申五大訴求，帶領香港人爭取自由。

【13:00】銅鑼灣崇光百貨門口與平日情況大致相同，不少內地客拖喼購物。現場約有數名黑衣人在崇光內聚集。

【12:44】數名警方突然走入球場範圍高舉黃旗，現場人士馬上大罵「黑社會」、「走啦」，群情洶湧，警方其後馬上離去。

【12:34】大批警員進入西營盤站內。

【12:29】前往修頓球場的市民越來越多，現已坐滿五個看台，他們不時高呼「五一訴求，缺一不可」等口號。

【11:45】兩架水炮車行經夏愨道，駛為中環方向，沿途獲警車、警察電單車和裝甲車護航，一條落夏愨道的天橋一度停用，讓路水炮車。

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網上圖片指要召集10萬基督徒在8月31日舉行祈禱大遊行。

民陣於29日收到警方反對通知書，反對今日的831遊行及集會。（梁鵬威攝）

繼8月18日「流水式」集會後，民陣原定今日（31日）再度發起遊行，計劃會在下午2時30分集結，3時起步，由中環遮打花園遊行至中聯辦。民陣日前就遊行及集會向警方申請不反對通知書，惟在29日收到警方反對通知書。

岑子杰當日表示，民陣十時收到警方就831遊行和集會發出反對通知書。他稱反對通知書未有講述明確的反對理由，僅列出一系列遊行日期，曾發生衝擊事件，並且提到8月18日民陣集會結束後，出現未經批准的集結，故擔心周六會發生暴力事件。岑子杰批評警方打壓遊行變本加厲，又批評特首林鄭月娥無意令香港回復平靜，反而激起市民的憤怒。他指，林鄭表明不會答允五大訴求，是她推香港人去粉身碎骨的深淵，踐踏香港的權利，「民情如水只能疏通不能堵塞」。民陣期望在「人大831落閘」五周年的標誌性日子，發起集結及重申五大訴求，要求撤回人大831方案，釋放所有支持香港民主運動的在囚人士。

港島總區指揮官郭柏聰在29日下午的例行記者會中解釋，基於風險評估及公共秩序，以及保護他人權利及自由的考慮，而向民陣的遊行及集會申請發出反對通知書；他又說留意到民陣近日舉行的活動，「主辦單位差不多每次都會被騎劫」，又形容這次是「做咗一個唔想做嘅決定」。