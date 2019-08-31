【831宗教集會．持續更新】修頓祈禱會　水炮車現身西環

民間人權陣線原計劃今日（8月31日）在中環遮打花園舉行「8‧31再集結」集會及遊行至中聯辦，惟遭警方發出反對通知書，上訴後維持原判，民陣召集人岑子杰昨宣布取消遊行。 據網傳，今日至少有兩項有機會凝聚成大型集會的活動，當中包括聲稱屬宗教集會的「為香港罪人祈禱大遊行」，以及有稱擁81.7萬觀眾的YouTuber聲稱要在港島多區舉辦「見面會」。

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【12:34】大批警員進入西營盤站內。

【12:29】前往修頓球場的市民越來越多，現已坐滿五個看台，他們不時高呼「五一訴求，缺一不可」等口號。

【11:45】兩架水炮車行經夏愨道，駛為中環方向，沿途獲警車、警察電單車和裝甲車護航，一條落夏愨道的天橋一度停用，讓路水炮車。

網上圖片指要召集10萬基督徒在8月31日舉行祈禱大遊行。

民陣於29日收到警方反對通知書，反對今日的831遊行及集會。（梁鵬威攝）

繼8月18日「流水式」集會後，民陣原定今日（31日）再度發起遊行，計劃會在下午2時30分集結，3時起步，由中環遮打花園遊行至中聯辦。民陣日前就遊行及集會向警方申請不反對通知書，惟在29日收到警方反對通知書。

岑子杰當日表示，民陣十時收到警方就831遊行和集會發出反對通知書。他稱反對通知書未有講述明確的反對理由，僅列出一系列遊行日期，曾發生衝擊事件，並且提到8月18日民陣集會結束後，出現未經批准的集結，故擔心周六會發生暴力事件。岑子杰批評警方打壓遊行變本加厲，又批評特首林鄭月娥無意令香港回復平靜，反而激起市民的憤怒。他指，林鄭表明不會答允五大訴求，是她推香港人去粉身碎骨的深淵，踐踏香港的權利，「民情如水只能疏通不能堵塞」。民陣期望在「人大831落閘」五周年的標誌性日子，發起集結及重申五大訴求，要求撤回人大831方案，釋放所有支持香港民主運動的在囚人士。

港島總區指揮官郭柏聰在29日下午的例行記者會中解釋，基於風險評估及公共秩序，以及保護他人權利及自由的考慮，而向民陣的遊行及集會申請發出反對通知書；他又說留意到民陣近日舉行的活動，「主辦單位差不多每次都會被騎劫」，又形容這次是「做咗一個唔想做嘅決定」。