【831遊行．持續更新】民陣今上訴　岑子杰：若失敗取消遊行

政府修訂《逃犯條例》及警方被指濫權，引發連月來大型示威甚至警民衝突。民陣原計劃8月31日，即人大常委會8.31決定5周年舉行遊行，惟警方早前發出反對通知書，民陣今日（30日）提出上訴。民陣召集人岑子杰形容，民陣發起遊行而收到警方完全反對的通知是史無前例，他表示，對上訴成功不敢樂觀，如最終被駁回，作為負責任的主辦單位，基於保障參與市民安全的考慮，會取消遊行，「但民陣會繼續入紙」，申請在其他日子舉行遊行。 他又批評，警方以主辦方可能無法阻止暴力為由禁止遊行，是「不知所以然」。他認為警方做法絕非政治中立，而是成為打壓的幫兇。

港島總區指揮官郭柏聰昨日解釋指，禁止民陣遊行及集會申請是「做咗一個唔想做嘅決定」。（孔繁栩攝）

民陣三名召集人今出席遊行上訴委員會會議。對於8.31遊行被禁止，岑子杰表示，政府對社會矛盾不提出解決辦法，只解決提出問題的人，而特首林鄭月娥一直不願回應市民訴求，是社會動盪起因。

他又指，民陣過往的遊行及集會都是有秩序、和平進行，有信心和平、理性、非暴力的市民能安全進行遊行及集會。

對於上訴是否能成功，岑表示，從來不敢樂觀，民陣會堅持作為負責任的主辦單位，保障參與市民安全。如上訴未能成功，民陣會取消遊行，但會堅持繼續「入紙」申請在其他日子舉行遊行。

民陣代表、資深大律師潘熙表示，多年七一遊行中，不反對通知書時間內基本上沒有暴力事件發生，最嚴重亦只是遊行路線周邊的零星衝突，民陣一直保持「和理非」習慣；而近期偏離原定集會路線的情況，與民陣無關，亦並非民陣能控制。他又承認，民陣有責任和協助警方，保障遊行和平進行，但不能因為有些激進團體造成的混亂，不批准8.31遊行進行，否則根據同樣原則，以後大家都不會有遊行的機會。

遊行上訴委員會主席彭鍵基期間詢問，是否有可能以集會代替遊行。潘就指集會不理想，因人數太多，可能堵塞附近交通。他又指，遊行中就算有少數人製造混亂，違反法例，警方可即時行使權力，「可以解散遊行，偷竊、襲擊的都可以拘捕，藏有攻擊性武器的也可以拘捕」。隨後潘熙取出雷射筆指出投影幕上的遊行路線圖，笑稱「希望我呢個唔係攻擊性武器啦」。

中區助理指揮官廖珈奇表示，禁止8.31遊行的決定「好難、好審慎」，因收到很多網上很多資訊，才認為今次遊行風險特別大。隨後警方展示通訊軟件telegram截圖，指有人聲稱「今次係end game，我謙虛嘅理解，即係終極一戰咁解」，又指有人聲稱「和理非已經無效」。

惟彭打斷其發言，稱「你俾我地睇呢啲，你點證明呢啲資訊真確性？如果證明到全部都係真，你要執法⋯⋯但你哋做過啲乜嘢去制止呢啲資訊散播？」