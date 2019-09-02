【DQ覆核】區諾軒哽咽　確認將喪失議席：為了民主運動需付代價

香港眾志常委周庭去年報名參加立法會港島區補選，選舉主任裁定眾志曾經提「民主自決」綱領，裁定她的提名無效。周庭質疑選舉主任程序不當，未有給予回應的機會，早前向高等法院提出選舉呈請。高院法官今（2日）頒下判詞，裁定周挑戰選舉主任決定的司法覆核勝訴，現任立法會議員區諾軒的當選亦變成不妥當。 區諾軒下午見記者，承認裁決結果代表他一年多的議會生涯將告一段落，但他強調，為了民主運動需代價，個人得失不重要，而周庭的勝訴，正正是摑政府一巴，選舉主任應該引咎下台。

區諾軒確確認將喪失議席，強調為了民主運動需付代價，若其議席能換取其他人的參選資格，屬伸張正義。言畢他語帶哽咽。（羅國暉攝）

區諾軒表示，法院的裁決標誌著他一年多議員生涯告一段落，亦反映選舉主任的做法，違反程序公義，強調選舉主任應該引咎下台。惟他認為自己的議席，若能換取日後區議會及立法會選舉其他人的參選資格，屬伸張正義，不過他擔心選舉主任會繼續對參選人進行篩選。

被問到是否要交還薪津，他稱暫時未收到通知，應由立法會陳維安處理，若收到最新消息會再作公布。對於會否提出上訴，他稱暫時言之尚早，強調未來會在議會外繼續發聲，不排除會參加補選。

區又表示，民主派只有透過司法制度才能挑戰不公義的制度，對於因此令民主派失去一個議席，他相信市民必定諒解。他指，訴訟雖然勝訴，但法庭繼續確立陳浩天案中選舉主任有判斷候選人選舉資格的權力，並不代表候選人不會再被取消資格。

至於他的立法會議員工作，區諾軒就表示，儘管判決後未必再擁有議員資格，但他同時仍可以南區區議員身分行事，不妨礙工作。他指，目前為止可能會受即時影響的，是作為立法會議員開會和投票，但仍要等立法會秘書處通知。

他最後又對立法會辦事處的同事及記者表示感謝，並哽咽道，「身為立法會議員是人生最光榮一刻」。