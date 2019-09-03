【逃犯條例】多名民選議員被捕　東區泛民區議員抗議：與民為敵

民主派多名東區區議員今日（9日）在東區區議會，抗議警方拘捕多名民選議員，譴責主席否決民主派就跟進8月5日北角衝突事件的提案。多名泛民區議員親述自己及居民被捕經歷，批評警方在不必要和沒有法理依據下拘捕市民和議員，製造恐慌，做法是「與民為敵」。

警方被指多次在東區「濫捕」，期間更爆發衝突。被捕人士包括泛民東區區議員。（資料圖片/張浩維攝）

早前被警方拘捕的民主派東區區議員徐子健講述當時被捕的情況，他指自己做直播後，警方到場將他拘捕，而其他全部在場人士，警察都以公眾地方行為不檢拘捕。他強調，當時沒有衝擊和混亂情況，質問「香港市民是否要見到警察就害怕，進入一個警政府年代」。他補充，當時在場的群眾中，有人只是穿著拖鞋到櫃員機提款，等候朋友犯法都被拘捕，「拘捕咗市民先，令市民驚，浪費警力」。

民主黨趙家賢亦批評，警方近期所作所為，「比日治時期日本皇軍暴行，有過之無不及」，與民為敵。工黨麥德正憶述，自己只是晚上和其他街坊站在行人路上站立，就曾被警員要求跪下，要拘捕他，他形容警員態度「非常有敵意」，又著他「你知道遊戲規則啦，俾你走你唔走」。他指，當晚警方拘捕他和多名市民搜身，惟在他身在只有鎖匙等個人物品，而其他市民就有人被搜到「裝備」，至少6人被拘捕，事件引發過千名街坊包圍警車抗議，警方對街坊發射至少4次胡椒噴霧。他批評，警方的做法非常不人道，沒有法理依據；他又認為，如果警方沒有做錯，不需要害怕成立獨立調查委員會。