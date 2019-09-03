【逃犯條例】國新辦批某些教育界散佈仇恨種子　使學生變政治燃料

《逃犯條例》風波蔓延至校園，9月開學後多間中學及大專院校有罷課行動。國務院新聞辦今午（3日）召開記者會談香港局勢時，被問到如何看待罷課問題，是否中小學教育出現問題。發言人徐露穎表示，注意到香港的反對派、港獨和少數激進勢力欲通過煽動罷課，把街頭抗爭引入校園；又批評一些教育界人士利用手中的權力和資源，散佈暴力仇恨種子，喪失師德和人倫，應當依法給予最嚴厲的懲戒。

國務院新聞辦發言人徐露穎表示，香港的反對派、港獨和少數激進勢力，正在不遺餘力地煽動罷課，欲把街頭抗爭引入校園。（國務院新聞辦公室圖片）

國務院新聞辦發言人徐露穎表示，香港的反對派、港獨和少數激進勢力，正在不遺餘力地煽動罷課，認為他們有意通過罷課，把街頭抗爭引入校園，把這些青年學生綁架在他們的「政治戰車」上，成為向特區和中央政府施壓的籌碼，以煽動更大規模的罷工、罷市，批評這種用心是何等歹毒。

徐露穎引述孫中山的一句說話，指「學校是文明進化之泉源」，但在這樣一個神聖的地方，一些勢力為了達到他們的政治圖謀，把黑手伸向心智未健全和入世未深的未成年人。她舉例指，以6月以來，共有15名未滿16歲的未成年人被捕，其中最小的年僅12歲，在這名少年身上發現有鐵枝、噴漆等物品；8月31日一名被拘捕的13歲示威者身上，更發現汽油彈。徐露穎批評，這些幕後策劃者置青少年生命、身心和前途不顧，讓他們成為暴力衝擊活動的「馬前卒」和犧牲品，更成為別有用心人士的「政治燃料」，對這種「源絕人士」的行為必須大力喝止。

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徐露穎續指，教師是學校教育的第一責任人，但他們見到一些教育界人士正利用手中的權力和資源，散播仇恨的種子，斥鼓勵學生罷課沖破了教師的職業底線，甚至喪失師德人倫，應當依法給予最大懲戒。

此外，徐露穎又提到近期發生多宗污辱國旗事件，是時侯思考香港的國民教育，特別是國家意識培養，是否有值得檢討及反思的地方。

待止暴制亂回恢秩序後，特區政府應把國民教育及國家意識培養，作為重要的工作。