【逃犯條例】評太子站打人被嘲「佢睇到咩」　莊陳有神回應

《逃犯條例》修訂引發連場示威活動，政府回應、警方執法亦備受質疑，不少人都提出自己的意見。 香港失明人協進會會長莊陳有亦曾批評8月31日警察在太子站無差別打人，結果有人回覆稱「盲唔緊要，心都盲埋」以及「盲嘅都亂講，佢睇到咩」。 莊陳有今日（3日）在facebook發文，引述《小王子》的一句話回應。

莊陳有在facebook回應挑釁說話，指這些說話反映說話者的品格、認知水平以及對失明的誤解與恐懼。

挑釁說話反映品格與認知水平 不會增加說服力

莊陳有表示，早前在facebook批評警察在太子站無差別打人，得到上述回應。他指出這些挑釁說話只會反映說話人的品格、認知水平，以及對失明的誤解與恐懼，不會對他有任何影響，更不會加強別人理解說話人立場的說服力。

他回憶多年前出席《城市論壇》後，被維園阿伯鬧「死盲鬼」，記者問他感受，他說：「很好笑，為何他在白天能見鬼。」

失明未阻追求知識與人生道理 亦無帶來恐懼

莊陳有表示接受了自己，大部份知識都是失明之後學的，人生道理也是，譬如「惻隱之心人皆有之」、「己所不欲勿施於人」，不覺得失明會減少追求知識、明辨是非的能力，也不會阻礙他追求生命中的真善美。

他表示，失明沒有帶來恐懼或羞恥，反而在人生中體會到幸福與愛，亦竭力追求公義，希望回應他的朋友都能平心靜氣、消消戾氣，要明白失明不是人生遺憾，不應該被貶低，也希望大家多關心身邊的人。

「唯有心看得清楚 眼睛看不到真正重要的東西」

莊陳有最後引用《小王子》的一句話：「唯有心才能看得清楚，眼睛是看不見真正重要的東西的。」