【逃犯條例】湯家驊：林鄭應留任　 對引用《緊急法》有大保留

修訂《逃犯條例》引起社會大爭議,反修例運動持續不斷。《路透社》日前公開特首林鄭月娥上周與商界會面的錄音內容,林鄭席間透露,如果可以的話,她會選擇辭職(would quit if she had a choice),林鄭昨日見記者時強調,無向中央提出辭職,不存在辭職但不能辭職的矛盾。

行政會議成員湯家驊今日(4日)出席港台節目《千禧年代》時表示,對閉門錄音流出感無奈,但稱若林鄭現時辭職,後遺症會比前特首董建華當年提前離任時更大,故認為對方應留任處理現時問題。

對於政府會否引用《緊急法》?湯家驊指有相當大保留,擔心引用法例後,更容易引致解放軍出動等情況,影響國際對一國兩制的可信度。