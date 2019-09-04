【逃犯條例】記協發聲明　譴責警方多次阻記者於公共交通工具採訪

反對修訂《逃犯條例》風波持續不斷，有示威者昨晚包圍添華道後前往旺角警署，其後轉至黃大仙聚集。有示威者在黃大仙登上巴士離開，巴士駛至九龍灣站外時遭警員截停，將車上記者趕離現場，其後要求乘車人士雙手擺頭及出示身份證，多人雙手被綁索帶帶走。 香港記者協會今（4日）發聲明譴責警方7日內多次阻礙記者在公共交通工具採訪，批評警方禁止傳媒現場拍攝，甚至有拉扯傳媒的舉動，更以阻差辦工等指控驅趕記者。記協強調此舉嚴重損害新聞自由及公眾知情權，妨礙記者履行第四權天職。

防暴警員昨日截停在九龍灣的巴士後，將車上記者趕離現場，其後要求乘車人士雙手擺頭及出示身份證。（資料圖片）

聲明提及昨晚警方在九龍灣截查一架巴士時，記者已表明不會阻礙警方工作，惟警方仍要求所有記者下車，更以可能涉阻差辦工為藉口要求傳媒退後10米，令記者無法了解巴士車廂內發生的事情。

另外上周日警方於東涌站月台搜查，不但禁止傳媒在場採訪，更一度把已進入升降機的記者扯回大堂，令市民無從得知警方搜查情況。同日更有記者在調景嶺站採訪期間，遭警員以惡劣態度阻礙，更喝斥｢邊個話畀你聽採訪呀？｣，其後更向記者進行搜查及搜袋，令記者無法順利工作。

而上周六晚防暴警員及速龍小隊進入港鐵太子站及油麻地站內，多名記者及攝影師拍攝時遭警方無理驅趕，警方更封閉兩站禁止傳媒內進，「警方在站內的舉動缺乏傳媒監察，導致大量未能確定的消息廣泛流傳」。記協促請警方提供合理解釋，並促特首林鄭月娥及警務處處長盧偉聰立即作出行動，制止警方濫用權力的情況。

香港攝影記者協會亦發聲明，指警方暗示在場記者阻礙警員工作，批評警方言論不盡不實，而且沒有交代事實的全部，本會表示遺憾，籲警方正視前線警員情緒失控以及濫權問題。攝記協重申現場環境雖混亂多變，但專業記者絕不會阻礙警員合法執勤，又提醒反修例運動已升級至全球焦點，世界各地的新聞機構都會派員到香港採訪，當中絕大部份均素未謀面，如警方對記者身份有懷疑，應邀請對方出示記者證，並加強傳媒聯絡隊成員對國際媒體機構的認識。