【逃犯條例】指警太子站毆市民至嘔白泡　目擊者：女警叫佢唔好瞓

《逃犯條例》修訂及警方被指濫權引發的警民衝突延續至9月仍未平息。大律師公會亦發聲明批評警方上周六晚（8月31日）進入太子站月台及列車執法期間，在非合理情況下以暴力對待市民。 民主派會議召集人毛孟靜今日（4日）陪同兩名8.31當晚在太子站被捕市民見記者。兩人均提到，當晚目睹有男性市民在站內，遭穿著警方速龍小隊衣著人員毆打至「嘔白泡」，其後傷者更昏迷，需警員急救，有女警則不斷呼喚傷者「醒啊，醒啊，唔好瞓」，惟傷者沒有反應，最終由到場的消防送走。 毛孟靜就形容，8.31太子站發生的事，是「香港歷史上最恐怖一夜」，相比元朗白衣人襲擊事件中，市民仍希望報警，8.31事件則是警方直接使用過度武力對待市民。

化名為龍小姐的被捕女市民（左）表示，當晚見到「有人俾速龍打到嘔白泡」。（鄭子峰攝）

化名為龍小姐的被捕女市民表示，當晚見到「有人俾速龍打到嘔白泡」，她指傷者是一名男性，其後根據網上片段線索，推斷傷者被毆打至少半小時。她稱，該傷者被毆至失去意識後，有男警為其「搓心口」急救。同樣在場的教育大學臨時行政委員會會長梁耀霆亦表示，見到有傷者呼吸困難暈倒，警員亦只是著傷者「唔好瞓住」，未召喚醫護人員。

龍小姐表示，以他了解，當晚全部傷者都是送往瑪嘉烈醫院，但不知道該名被毆打至沒有反應的傷者，是否也被送往同一醫院。

她又指，其後他被送到葵涌警署後，許多被捕人士聯絡律師及去洗手間的要求，都被警方拖延，「有人發高燒，面青口唇白，全部都係去到警署停車場坐下，10個鐘後先有白車」。她又飲泣稱，被拘留期間有男警觸碰其胸部。

毛孟靜就質疑，8.31事件後，廣華醫院指他們沒有接到死者，但瑪嘉烈醫院應澄清，是否收到有關傷者，及其最新情況和下落如何。

梁耀霆則表示，當晚由尖沙咀乘搭至太子方向的港鐵列車，惟到太子站後，很多身穿街坊裝束的市民都被港鐵廣播要求離開車站，期間有防暴警察喝止市民離開，速龍小隊則近距離噴胡椒噴霧，期後沒有提供清水予傷者清潔眼睛。

他又指，儘管在場市民和他自己全部聽從警方指令蹲下，但仍被防暴警員以盾牌壓及警棍打手臂，「警員行落電動扶手梯時，一邊踩住市民背部，一邊踩住電梯嚟落電梯」。

他和其他示威者被警方以非法集結拘捕，送到葵涌警署，排隊等候時，有便衣警員閒聊時，以帶粗口的語句向他提到，「呢幾個月OT咁辛苦，有時見到啲女示威者，我哋想同佢發生性行為都好正常」。他又指，當晚有日本人被捕，在其他懂日文的被捕者協助下，要求警方聯絡日本駐港總領事館，但警員以領事館放假為由，沒有提供任何協助。