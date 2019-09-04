【逃犯條例】「動議撤回」字眼惹猜疑　又玩語言藝術？條例這樣寫

反修例風波持續3個月，特首林鄭月娥宣布正式「撤回」修例。對比她於6月中宣布「暫緩」修例工作，立法程序會有何分別？ 根據2003年「撤回」23條立法，政府當時去信立法會，表示不會恢復條例草案二讀辯論；至於政府宣布「暫緩」修例工作，原本只是收回條例草案恢復二讀辯論的預告，現時則宣布復會後按議事規則動議撤回條例草案，程序上兩者有巨大分別。

林鄭月娥透過電視公告宣布正式撤回修例方案後，即時掀起民情波濤。有網民懷疑，林鄭稱將向立法會「動議」撤回修例，萬一動議無法通過，會否變成撤回修例承諾落空。

事實上，反修例人士一直對港府的舉動多抱懷疑。例如當日政府分別宣稱「暫緩」修例及「壽終正寢」，均非法律語言。

翻查立法會《議事規則》第64條「法案的撤回或押後處理」，負責某法案的議員或官員，可在立法會開始就該法案進行二讀或三讀的程序時，宣布撤回或押後處理該法案。

而根據條例，政府撤回議案，毋須進行表決。

2012年政府撤回遞補機制時，同樣是中途撤回方案，亦不用投票。當時時任政制及內地事務局局長譚志源先作預告，恢復撤回遞補機制的《2011年立法會 (修 訂 )條例草案》的二讀辯論， 並在會上進行發言，但根據《議事規則》第 64(3)條的規定，立法會毋須進行辯論及投票。

至於2003年港府撤回23條立法，時任保安局局長李少光未有在立法會大會上「宣布撤回」，而是於同年10月2日去信時任立法會內務委員會主席周梁淑怡，指確認不會在當屆立法會任期內恢復該草案的二讀辯論。草案因此會根據《議事規則》第11(4)條及《立法會條例》（第542章）第9(4)條，在當屆立法會任期完結時失效。

至於今次逃犯條例，林鄭月娥曾於6月15日公布，保安局局長李家超當日會致函立法會主席梁君彥，收回就條例草案恢復二讀辯論的預告，原本與23條處理手法一樣。惟現時她宣布動議撤回法案，將會令原法案徹底「消失」在立法會過程之中，不能再在立法會提出。如果政府要再次啟動修訂《逃犯條例》，便須向立法會提出另一條全新的法案。