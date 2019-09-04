【元朗黑夜】余黎青萍、林定國入監警會　林卓廷：自己人加自己人

特首林鄭月娥今日（4日）在電視講話上宣布撤回《逃犯例條》法案外，亦堅拒成立獨立調查委員會，另外在監警會上，今日起委任前教育署署長余黎青萍和大律師公會前主席林定國加入，任期兩年，強調7月21日元朗白衣人無差別打人事件是監警會審視重點之一。 被白衣人打傷的民主黨立法會議員林卓廷回應查詢時指感到憤怒，質疑林鄭是「自己人加自己人」，只會加強監警會的保守聲音，不能增加對警權的制衡。

林鄭月娥會委任大律師公會前主席林定國（左）及前教育署署長余黎青萍（右）加入監警會。（資料圖片）

林鄭在電視公告中，表明不應該成立獨立調查委員會，重申監警會除了處理有關警方的投訴，亦正按照其法定職權，詳細審視6月9日開始發生的一連串大型公眾活動，包括7月21日元朗白衣人無差別打人事件是重點之一。

她表示，政府會全力支持監警會的工作，除了邀請海外專家，已委任余黎青萍和林定國進入監警會。經過是次委任，監警會成員的數目將由27名增加至29名。

余黎青萍曾任林鄭競選辦資深顧問，在修例問題上，余黎青萍據報6月在前政務官的群組上，提出「四不」做法，包括不適合設立調查委員會，不適合特赦，不適合放棄公平的司法審訊和不點名地表明不適合向那個「瞓身」尋求外國支持，以對付自己城巿的人的說辭退讓。

林定國則在2017年當選大律師公會主席，翌年競逐連任，但敗給現任的戴啟思。林定國曾被批評未有對備受爭議的「一地兩檢」的法律問題提出質疑，雖然之後他帶領大律師公會發表措詞強硬的聲明，質疑人大常委會未能就「一地兩檢」的合作安排提出任何基礎和理據，但被指此舉措與大律師公會選舉有關，林定國最終澄清遲發表是為免出錯。

究竟在監警會上花工夫能否滿足反修例示威者的訴求？林卓廷當時被毆打受傷，口角流血，雙手受傷，他回應查詢時直言林鄭的建議令非常憤怒，「敷衍都稱不上」，「扮有公信力、這根本是大笑話」。

林卓廷形容，余黎青萍是非常保守的前高官，林定國亦屬保守和親政府。他反問「她都是找自己人入監警會，自己人加自己人，為何能加強制衡？」

他認為，要從整個制度上改革監警會和投訴警察課，容納代表社會不同聲音的成員，否則只會加強監警會的保守聲音，難以讓市民相信兩個機構能監察警方。他重申在加強制衡警權方面，成立獨立調查委員會、將投訴警察課和監警會徹底重組「缺一不可」。