【逃犯條例．直播】民間記者會：林鄭的回應　太遲、太少。

一批網上討論區「連登」用戶組成的「民間記者會」晚上於立法會示威區(煲底)會見傳媒，回應林鄭撤回修例。 代表羅先生甫發言時，引用烏克蘭紀錄片《Winter On Fire》，指「如果我們接受政府條件，我們死去的朋友不會原諒我們」；林鄭表示在立法會動議撤回修例，他表示，立法會能否通過撤回修例仍是未知之數，而民間認為「五大訴求、缺一不可」，稱政府舊債未清，近日警察被指濫用暴力的「血債」，更令林鄭政府人格徹底破產，撤回修例無法彌補港人血淚。 《香港01》直播會見傳媒內容。

民間記者會的代表指，立法會能否通過撤回修例仍是未知之數，而民間認為「五大訴求、缺一不可」(盧翊銘攝)

民間記者會代表羅先生表示，林鄭月娥遲了兩個月才回應，示威者於六月初提出撤回修例的強烈訴求，又稱修例只是「藥引」，撕破香港殘破不堪的制度，而三個月來積累的債，讓港人對港府信任崩潰，「不是撤回彌補得到」。對於示威者被批評反修例訴求變質，他就反駁，變質的不是港人，變質的是越發殘暴的政權。

他強調，「五大訴求一日不實現，抗爭者一日不會接受」，「香港人沒有收貨的本錢」；而「政權慣於講大話，難以保證撤回修例的動議在立法會必然通過」。他又引述民調稱，95.1 %市民支持成立獨立調查委員會，批評監警會是「無牙老虎」，經過「831 廝殺列車」事件後，市民更需看到查明真相。林鄭的四項措施包括加入兩名監警會新成員，他就認為，該舉動無法令人相信，新的成員是不偏不倚，盡心盡力調查事件，因人選上沒有中立性。他指出，林鄭的回應，太遲、太少。

林鄭發表講話，正式宣布撤回修例。

他強調，抗爭者和香港人不會滿足階段性勝利，「對公義自由的渴望不會停止」，直到五大訴求達成。他又指出，為了死去的、受傷的、被捕的抗爭者和香港個人下一代，抗爭已經到了最關鍵一步，希望有一日，五大訴求達成，可脫下口罩，與香港人在立法會示威區相擁。