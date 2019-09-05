【逃犯條例】梁美芬：政府已伸橄欖枝　楊岳橋：小修小補沒幫助

修訂《逃犯條例》風波持續不斷，特首林鄭月娥昨（4日）發表電視講話，宣佈正式撤回《逃犯條例》修訂，並委任大律師公會前主席林定國、曾任林鄭競選辦資深顧問的前教育署署長余黎青萍加入監警會。 3名立法會議員，公民黨楊岳橋、經民聯梁美芬及建制派謝偉俊今（5日）出席商台節目《在晴朗的一天出發》，謝偉俊認為政府的回應太少和太遲，但已是踏出第一步；梁美芬認為，政府已伸出橄欖枝，認為大家應跳出「五大訴求」的框架；楊岳橋強調市民最關注是「警暴」問題，政府的小修小補對解決問題沒大幫助。

謝偉俊認為政府的回應太少和太遲，不過他指即使錯過最佳時機，也是踏出了第一步。（資料圖片）

謝偉俊對於政府宣布撤回不感驚喜，認為政府的回應太少和太遲，不過他指即使錯過最佳時機，也是踏出了第一步。對於兩名新委員加入監警會，不一定對事情有幫助，但已釋出善意。他強調香港都「玩到夠」，相信絕大部分市民不希望繼續「攬炒」。

楊岳橋稱，政府的讓步並不足以說服市民，認為現時更大問題是市民對警隊的憂慮。他表示，現時警隊信譽創新低，政府應著手處理，當中包括成立獨立調查委員會，「委員會難如上火星？」對於政府兩名新委員加入監警會，他稱監警會制度沒有獨立調查權亦沒傳召權，「加幾多人都於事無補」。

楊岳橋強調市民現時最關注是警暴問題，政府現時的小修小補，對解決問題並沒有幫助。（資料圖片/羅君豪攝）

梁美芬：現談普選與政改不現實 楊岳橋：市民最關注是警暴問題

梁美芬則提及過去一個月曾接觸不少青年人，她稱年輕人分為「示威者、前線、勇武」，引述接觸的年輕人認同要有橄欖枝，但因朋輩壓力「不可以say no」，特別是「中年嘅人先唔想撤（撤回修例）」。梁美芬又指，「6月15日泛民唔收貨我哋好嬲」，認為他們導致事件一發不可收拾。她強調經過很多努力才爭取到政府伸出橄欖枝，但泛民卻刺激人「跳落深淵」。楊岳橋隨即指，「我哋係咪欠左你諾貝爾和平獎？」、「你有無上過前線？」，問及建制派是否與過去3個月的事完全無關。

梁美芬認為，若要解決問題，應跳出「五大訴求」的框架，現時談及爭取普選與政改屬不現實；楊岳橋強調市民現時最關注是「警暴」問題，政府現時的小修小補，對解決問題並沒有幫助。