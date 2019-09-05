【區議會選舉】社區前進5人擬出選　指撤回修例或無助建制選情

修訂《逃犯條例》引起社會極大爭議，長達兩個多月的反修例運動持續不斷。特首林鄭月娥昨（4日）宣布撒回《逃犯修訂》條例，但民主派認為仍難以降溫，或無助挽回建制派區選選情。 區議會選舉將於11月舉行，「社區前進」油尖旺團隊5名成員，李國權、林兆彬、朱江瑋、胡穗珊及賀卓軒積極考慮參選大南、旺角東、旺角南、油麻地南及尖沙嘴中選區。 他們昨（4日）舉行傳媒茶聚，林兆彬提到，近日有過往支持建制派的街坊，在這次運動中不滿政府的表現；胡穗珊認為政府即使正式撤回修例，對建制派11月的區選選情幫助不大；朱江瑋亦指，得悉不少取消選民資格的人士「好想恢復選民資格」，料區選氣氛踴躍。

林兆彬認為，民主派現時面對的區選，是一個不公平的制度，但他們會努力希望為社會帶來轉機。林一直關注區議會制度問題，提倡「在地民主」，強調當中意思正是要推動改革，令社區層面有民主。朱江瑋表示，近日的警民衝突中，街坊認為心目中的警察形象已改變，因警員過往會向市民示好，但現在只會叫「唔好咁多事」。他坦言即使「淺藍」人士表明不喜歡示威者，同時他們亦會不滿政府與建制派的不作為。

林兆彬（左二）一直關注區議會制度問題，提倡「在地民主」，他認為當中意思正是要推動改革，令社區層面有民主。（羅家晴攝）

李國權提及，近日出現在衝突現場聲援的街坊不一定有明確政治立場，反而是看到不公而走岀來。李國權在今年3月24日大南選區補選中與經民聯李思敏對戰，惟最終輸給對方209票，他稱選舉後曾與市民傾談，「點樣可以進一步凝聚街坊」，事後了解居民期望的不是有甚麼知名人士支持，而是期望他能獨當一面，「呢種期望大於有咩人支持」。他形容情況如這場沒有大台的運動一樣，明白到居民期望是當社區出現問題，會一同共患難並跟進事情。

對於這次運動，胡穗珊（中）認為勇武派與和理非已放棄過去迷思，明白大家「唔使變成一樣」，但都能互相支持。（羅家晴攝）

胡穗珊稱，落區令她變得柔軟，她指或有人認為從政就只會談政策，但直言人與人接觸同樣重要。她提及早前協助兩宗涉及家暴個案，「無理由同佢地講政策」，稱自己進行社區工作與早年處理工潮一樣，嘗試在區內與其他人同行。對於這次運動，她認為「勇武派」與「和理非」已放棄過去迷思，明白大家「唔使變成一樣」，但都能互相支持。賀卓軒早前因個人原因轉至尖沙咀中服務，他稱不希望讓建制派「霸住個位」，不過他笑言自己對從政有抗體，「好怕看到自己個樣喺條街」，但強調會努力服務社區。