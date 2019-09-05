【逃犯條例】田北俊批對林鄭撤例不滿的是擦鞋仔　究竟指邊個？　

特首林鄭月娥昨日宣布撤回逃犯條例修訂，然而不少人都表示遠未足以平息民怨。 自由黨榮譽主席田北俊今日（5日）在facebook貼文，表示撤回「有做，肯定好過無」，而獨立調查委員會則「早做好過遲做」。

強調獨立調查委員會是查整件事 非針對警隊

田北俊表示，今時今日還對林鄭撤回修例表現不滿的「擦鞋仔」，應該是想香港死的人。他指出，撤回修例「有做，肯定好無做」。

田北俊亦對獨立調查委員會有意見，指出這是大部份「真香港人」的訴求，而且是對整件事的調查，不是針對警隊，認為「早做好過遲做」。

籲由7.21白衣人做起 重建警民關係

他認為，今天的局勢，恐怕還有很多更深層次的矛盾要解決。例如警民關係，保安局、律政司團隊為何不由「7.21元朗白衣人」事件做起，幫助警隊重建與市民互信。

田北俊又提到，要建立真正的溝通模式，表示如果落區只是「同自己友傾、做下show，幾時才能談到結果出來？」

聶德權指不可能期望一次過解決所有問題

而政制及內地事務局局長聶德權亦在facebook發文，表示林鄭四項行動是希望為打破困局走出一步。他表示，社會對行動有不同意見是可以理解，也是預計之中。又表示目前的困局反映很多積存已久的問題，不可能期望一次過可將所有問題解決。

聶德權最後問道，社會要走出困局，就要認真、冷靜想一想，到底往哪個方向走，會對破局有幫助；哪一個方向，會令這個局更難拆解。