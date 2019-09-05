劉江華出席民建聯座談　青年反映「未能吸收正確教育資訊」

民建聯今午（5日）舉辦「繼續前行系列」新界西區座談會，約50名來自不同界別的人士與民政事務局局長劉江華交流意見。民建聯立法會議員梁志祥表示，有代表談問青年政策問題，希望政府以較「貼地」的方式作政策諮詢；席間亦有與會者反映青年人未能吸收正確的教育資訊。

梁志祥表示有青年與會者反映政府須改善當局的政策諮詢模式要更加「貼地」。(歐嘉樂攝)

民建聯立法會議員梁志祥、陳恒鑌和周浩鼎今午與50名社會人士與民政事務局局長劉江華舉行座談會。 周浩鼎表示，會上與局長就樓宇管理、文康設施安排等議題交流意見，但基於座談會安排，不能引述局長發言。

梁志祥表示，會上有青年與會者反映政府須改善當局的政策諮詢模式，要更加「貼地」；亦有人反映青少年在教育上不能收集正確資訊，有些老師向學生發問的問題不夠準確，他舉例有老師設定問題為「中聯辦在這些問題上犯了甚麼錯誤」， 導致年輕人有錯誤的觀念。他說，希望局長收集這些意見後對改善青年政策有幫忙，讓年輕人的教育問題得到合理安排。

此外，反修例風波持續，政府昨日推出四大行動緩和社會困局，包括會落區與市民對話。梁志祥稱，劉江華向他表示，本月內一定會安排落區事宜，但選哪一區、見面的形式等細節仍未有定案。