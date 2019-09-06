【逃犯條例】鍾國斌稱「撤回」有好過冇　料林鄭落區或被包圍指罵

行政長官林鄭月娥為解決《逃犯條例》觸發的爭議，日前宣布撤回修例和推出四大行動，希望助香港走出困局。自由黨黨魁鍾國斌今早（6日）出席港台節目時表示，「撤回」決定雖然遲來了兩個月，但「有好過冇」。 他又期望當局可回應成立獨立調查委員會，若只可依靠監警會，外界則可觀望外國專家協助調查的報告結果，認為他們不會與政府同流合污。 對於林鄭月娥將會與官員落區與民對話，他稱林鄭要有心理準備被示威者包圍和指罵。

林鄭月娥（中）重申撤回修例及四項行動只有一個目的，就是希望走出困局，令香港社會回復秩序，「返番去我哋好熟悉嘅香港」。（歐嘉樂攝）

外國專家不會與港府同流合污

林鄭月娥為緩和社會困局，提出四大行動，包括撤回修例、增加兩名監警會成員、走入社區與市民對話，以及邀請專家和學者就社會「深層次問題」進行獨立研究和檢討。自由黨黨魁鍾國斌出席香港電台節目《千禧年代》時表示，宣布撤回是一件好事，雖然遲來了兩個月，但「有好過冇，做了比不做好」。

他認為，現在的效果一定會降低，但至少有部分人會接受，而大部分市民和建制派都認為，若果政府沒有甚何行動，「示威者點同你傾呢」？

對於社會希望政府成立獨立調查委員會徹查事件，鍾國斌表示，左中右派都認為可以討論，內容和時機則可再作商量，建議政府開出條件，例如要求示威者先答應不會再發動示威衝擊後，就可以成立委員會等。他又希望，若果外界不相信監警會或政府，可觀望聘請外國專家協助調查這一部分，認為外國專家會審視實際情況，不會與港府同流合污。

籲林鄭要有心理準備被示威者包圍

林鄭月娥稱未來會與官員落區與民對話，鍾國斌認為特首要有心理預備，到時會遇到示威者包圍或指罵，但若果林鄭有決心面對展開對話，市民或許會接受。

他又說，政府以「柔」的方法來解決問題，較「硬」的更佳，令市民心服口服而並非「打到你服」。

另外，由於港府推行《逃犯條例》修訂爭議惹來國際關注，美國國會將審議的《香港人權與民主法案》。早前訪美的鐘國斌表示，當時美方表達了一個清晰的信息，就是若果香港可以處理事件，他們一定不要插手。