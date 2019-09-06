【逃犯條例・直播】遮打二千人反警濫捕　許智峯嘲被警搶手機

「社會及政治組織從業員工會」今晚（6日）在遮打花園發起集會，主題為「反濫捕，抗威權」，抗議反對修訂《逃犯條例》爆發示威以來，警方多次以阻差辦公等理由，以過度武力對待社會及政治組織工作者，包括議員助理，甚至無理拘捕。 由網民眾籌製作的港版「民主女神像」出現在集會現場，這座4米高的女神像日前首次在中大文化廣場亮相。 理事長鄭衍褀讀出宣言，指在動盪時代，社政從業員更有責任緩和衝擊的氣氛，強調他們會堅守崗位。民主黨立法會議員許智峯上台發言，指他與街工梁耀忠曾被搜車，他擔心被插贜嫁禍，於是以手機直播過程，卻被警員警告不准拍攝，並搶走他的手機，曾因搶手機被控的許智峯直指：「今次真係搶手機！」

胡志偉炮轟林鄭，指前日林鄭如喪屍和哭喪般宣布撤回，他直言不知林鄭為誰哭喪，但肯定要為自己哭喪。（吳倬安攝）

【20:34】大會指台前所有位置已經坐滿，建議到場市民改到昃臣道方面。

民主黨立法會議員許智峯上台發言，表示已作出一切被捕的預備，又明言不會恐懼。他感謝主辦單位，指議助和社工在前線緩和警民衝突，形容他們無名英雄。他舉出多個被警員不合理對待的例子，其中一次他與街工梁耀忠被搜車，他擔心被插贜嫁禍，於是以手機直播過程，卻被警員警告不准拍攝，並搶走他的手機，曾因搶手機被控的許智峯直指：「今次真係搶手機！」

【20:18】民主黨主席胡志偉感謝議員助理和社工在過去3個月的工作，他坦言自從8月開始，議員、議員助理和社工在衝突現場的調停角色已開始減弱，被警員無差別對待拘捕和不合理對待。他指出，自從6月9日起，警隊已無法維護巿民安全，巿民失去免於恐懼的自由。

他又炮轟林鄭，指前日林鄭如喪屍和哭喪般宣布撤回，他直言不知林鄭為誰哭喪，但肯定是要為自己哭喪。他又指三個月的付出只換兩個字「撤回」，「你哋服唔服氣？」，他又指若在6月9日撤回，「大家一早翻咗屋企放假」，他又轟林鄭不理民意還大言不慚，看不到她有任何誠意。胡志偉其後帶領集會人士高呼「五大訴求，缺一不可」等口號。

【20:07】沙田區議員許銳宇和黃學禮的助理、工會理事李志宏指，議助在場衝突現場作調停角色，讓巿民和示威者散去，但他指自此6月9日，他們出現在衝突現場履行職責，卻被警員指不合理對待，區議員本身有職能協助處理警民衝突。他表示即使擔心被捕，但不會因此而不履行職責，「我哋會繼續企出嚟」。

【20:00】理事長鄭衍褀感謝巿民出席，指現場預備倉促，想不到會有這麼多人參與。他代工會宣讀聲明，指出自6月9日，社工、議助出現在衝突現場履行職責，包括協助議員工作、緩衝警民衝突，但警方卻以不同罪名將他們拘捕，包括暴動。

他指社政行業吃力不討好，2017年入職起薪點平均只有1萬1千元，工會只為勞工權益而成立，沒想過今天他們要面對被拘捕、被虐打的風險上班。他又指在動盪時代，社政從業員更有責任緩和衝擊的氣氛，強調他們會堅守崗位。

集會正式開始，遮打花園企滿人。（梁煥敏攝）

【19:50】集會人士高呼「fight for freedom, fight for Hong Kong」等口號。

【19:48】集會主持曾健超指不反對通知書至晚上11時59分，他代表大會呼籲盡量貼近台前坐下，讓到達集會的人群可進入遮打花園，同一時間，不少人仍於港鐵站出入口抵達。

【19:40】 遮打花園已經企滿人。

【19:33】 大批市民見民主女神像組合成功，大叫「五大訴求，決一不可」。

【19:25】現時估計逾二千人在遮打花園，由網民眾籌製作的港版「民主女神像」亦出現在集會現場，這座4米高的民主女神像日前首次在中大文化廣場亮相。

中大新民主女神像抵達遮打花園。（梁煥敏攝）

【18:54】社會及政治組織工會理事長鄭衍褀指出，至今已有3名立法會議員、5名區議員和6個議員助理被捕，形容這些事件「一單都嫌太多」。

鄭批評，自從6月9日開始，不少議員和議員助理均受到警方不同程度的過度武力對待。他指議員助理和議員在示威、衝突中作緩衝作用，讓示威者可在警方驅散前和平離開，惟仍需面對警方「無情的拘捕」。他表示議員、議助依然希望緊守崗位，在警方和示威者之間發揮調和作用。

鄭強調今天是和平集會，不希望有暴力衝突發生，希望今晚可和平進行、和平結束。

直至7時半左右，現場估計已逾二千人。（吳倬安攝）