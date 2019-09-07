【逃犯條例﹒持續更新】倡港鐵商場罷買　黑衣人德福廣場呼口號

《逃犯條例》修訂風波未平息。繼港府和警隊成為示威者的「眾矢之的」後，上月被內地官方媒體《環球時報》點名炮轟「不配合警察執法」的港鐵，其後因多次在遊行示威期間停止服務，又拒絕公開8.31太子站閉路電視片段，同樣成為示威者目標。 網民號召今明兩日到港鐵旗下多個商場，展開「Window Shopping齋睇唔買行動」，約2時許，約有20多名穿黑衣年輕人在港鐵旗下的九龍灣德福廣場，他們手持「毋忘7.21 8.31 黨鐵恐襲」及「五大訴求 缺一不可」標語，有逾半百名市民圍觀。

【15:01】現場有中年人拍攝靜坐的人，被其他在場市民喝止著他不要拍照，雙方一度發生口角。該名中年人說「我有自由拍照」，現場人市民大叫他「返大陸」及叫他離開。

【14:48】他們在場高叫「香港人加油」、「五大訴求 缺一不可」和「港鐵交片 還我真相」等口號，現場市民亦有和應一起大叫口號。

【14:44】現場約有20多名穿黑衣年輕人，在德福廣場靜坐，他們手持「毋忘7.21 8.31 黨鐵恐襲」及「五大訴求 缺一不可」標語，有逾半百名市民圍觀。

【13:12】記者在德福廣場視察，現場暫時一切如常，有不少人如常消費、午膳等，暫未有任何警察或加強保安，亦沒有封閉任何出入口。

港鐵總部亦是位於九龍灣德福廣場，現時已落閘，但沒有任何黑衣人。