【逃犯條例﹒持續更新】倡港鐵商場罷買　黑衣人德福廣場「行街」

《逃犯條例》修訂風波未平息。繼港府和警隊成為示威者的「眾矢之的」後，上月被內地官方媒體《環球時報》點名炮轟「不配合警察執法」的港鐵，其後因多次在遊行示威期間停止服務，又拒絕公開8.31太子站閉路電視片段，同樣成為示威者目標。 網民號召今明兩日到港鐵旗下多個商場，展開「Window Shopping齋睇唔買行動」，約2時許，約有20多名穿黑衣年輕人在港鐵旗下的九龍灣德福廣場，他們手持「毋忘7.21 8.31 黨鐵恐襲」及「五大訴求 缺一不可」標語，有逾半百名市民圍觀。

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【15:50】靜坐的示威者起來在商場內「行街」， 他們沿途高呼口號，「光復香港、時代革命」的口號響徹整個德福廣場，在場市民亦跟著人龍一起行。

【15:45】約10名手持圓盾和警棍的軍裝警員在九龍灣港鐵站內巡視，記者問白衣督察是否前往德福廣場，他回應指「不會上商場」。

【15:30】示威者在場靜坐了約兩個小時，除了在示威者旁邊的G2000落閘外，在附近的店鋪未有異樣，手飾店和化妝品店都照常營業。只有數名商場工作人員在維持秩序。

【15:19】現場靜坐者大約有50人。

【15:05】 一名大叔高舉一條寫上「香港獨立」的藍旗，並在靜坐者頭上揮舞，被現場市民喝止，強調現場人士是在爭取「五大訴求」並非「香港獨立」，著他到其他地方揮旗，該大叔最後被勸走。

【15:01】現場有中年人拍攝靜坐的人，被其他在場市民喝止著他不要拍照，雙方一度發生口角。該名中年人說「我有自由拍照」，現場人市民大叫他「返大陸」及叫他離開。

【14:48】他們在場高叫「香港人加油」、「五大訴求 缺一不可」和「港鐵交片 還我真相」等口號，現場市民亦有和應一起大叫口號。

【14:44】現場約有20多名穿黑衣年輕人，在德福廣場靜坐，他們手持「毋忘7.21 8.31 黨鐵恐襲」及「五大訴求 缺一不可」標語，有逾半百名市民圍觀。

【13:12】記者在德福廣場視察，現場暫時一切如常，有不少人如常消費、午膳等，暫未有任何警察或加強保安，亦沒有封閉任何出入口。

港鐵總部亦是位於九龍灣德福廣場，現時已落閘，但沒有任何黑衣人。