【9.8集會．直播】中環站關閉　逾千人畢打街聚集　示威者設路障

有網民發起今日(8日)在中環遮打花園舉行「香港人權與民主祈禱會」,隨後遊行至美國駐港總領事館。主辦單位表示,公眾集會及遊行,均已獲發不反對通知書。 大批黑衣人士逼爆遮打花園,及德輔道中等地。警方在下亞厘畢道通往上亞厘畢道的通道佈設防線,不准遊行人士前往美國駐港總領事館,領事館隨後派員到下亞厘畢道接收請願信。 《香港01》將全程直播集會及遊行情況。

大批防暴警集結中環站,圖中所見一名男子被捕。(盧翊銘攝)

大批防暴警集結中環站。(歐嘉樂攝)

【16:30】18名防暴警察在K出口下,售票機旁戒備。逾千人在畢打街與德輔道中交界聚集,示威者在畢打街設路障,防暴警在現戒備。

【16:23】防暴警於中環站內舉黃旗,並阻記者進內採訪。有記者問一名防暴警員為何號碼布扯高了,但他沒回應。

【16:20】站內有市民呼籲其他人離開,有部分市民經K出口離開。

【16:06】遮打花園大台已拆走。

【16:00】消息指,目前有30、40名防暴警集結中環站,最少兩人在中環站被防暴警拉人, 有市民圍住鬧「係咪宵禁」?港鐵關閉中環站,列車不停中環站。

港鐵表示,因應車站的突發情況,經風險評估,為確保乘客、員工及鐵路設施安全,中環站現已暫時關閉。荃灣綫及港島綫列車不停中環站。

遊行人士抵美國駐港總領事館並遞交請願信。(盧翊銘攝)

【15:51】遮打花園祈禱會司儀宣布,警方要求集會30-45分鐘內結束。大會表示,警方指花園道已出黑旗,中環站亦破壞,集會變得不安全,所以要求提早解散集會,大會又引述警方指中環已封站,呼籲集會人士往金鐘方向走。

【15:49】警方關上香港公園紅棉路閘門,並截查兩名市民。

而在長江集團中心皇后大道中出口,有市民持大聲公播放《願榮光歸香港》,逾數百市民聚集高舉右手。持大聲公市民盼光榮歸香港,更為早前逝世的人唱這首歌。

【15:28】隊頭下山後再經花園道前往律政中心外。

【15:25】有數十名市民持美國國旗造成旗隊,穿過花園道人群,現場大批市民歡呼拍手。

【15:16】一批遊行人士在接近美利酒店時突然停下,在場的防暴警察一度舉起黑旗,警告會使用催淚煙。

【15:15】大批市民經長江集團中心加入遊行隊伍。另,遊行隊伍經過香港外國記者會向中環方向離開,現到達雪廠街。

【14:45】突然有一名手持英國旗的男子,在上亞厘畢道被多名防暴警帶走,現未知情況。

不同路口都有大量防暴警察戒備。(吳倬安攝)

【14:48】袁彌明與丈夫林雨陽亦有參與遊行,林雨陽認為,當權者「無反應」,示威者持續上街表達意見是自然的社會反應。

對於林鄭日前宣布撤回修例方案,袁彌明認為示威者現時的聲音是一籃子的,五大訴求加起來才是市民的訴求,「唔係可以斬件上」,「如果佢(林鄭)講『撤回』之後,警方繼續濫用暴力,咁佢即係唔想社會安寧」。

另外,遊行人士梁太帶同6歲兒子參與遊行,梁太指她由6月9日已經開始參與遊行,她批評警隊濫權,又指政府打壓言論自由,而今天遊行有不反對通知書,故參與其中。

她認為需透過不同國家監察香港民主情況,單靠港人力量,她認為非常無助和無奈,又希望法案通過,美國願意制裁香港官員,「比番一個公平嘅地方我哋」。

【14:35】 黑衣人潮逼爆德輔道中。

【14:25】 大會代表呼籲,沒有美國旗的遊行人士返去遮打花園,其餘人士則留在律政中心外。

【14:15】 遮打道逼滿排隊等候進入遮打花園的人潮。而在集會期間,離大台較遠的集會人士一直大叫口號,與主持人的聲浪重疊,直至大會領唱《Sing Hallelujah to the Lord》時,全場忽然統一唱起歌來,「Sing Hallelujah to the Lord⋯」

【14:12】 戴上V煞面具、穿上恤衫西褲參與遊行的陳先生表示,V煞代表人人都可以爭取自由,不應計較身分。他指中英聯合聲明承諾香港可享有民主和普選,惟回歸後香港的自由不斷被侵食,又批評港人過去三個月被政權「鎮壓」,故請求美國協助香港落實民主普選。

他對於美國國會通過香港人權及民主法案有信心,指共和、民主兩黨早已達成共識,希望優先處理法案。陳先生又說,即使最後美國國會不通過法案,港人亦不應灰心放棄,否則就會正中政權之下懷。

若法案通過,他希望香港特首林鄭、三司、「向巿民講大話的警察」等人會被美國制裁。

【14:07】 有女士突然不適坐在地上,在旁人士為她「撥涼」,義務急救員隨後應召到達,該女士喝過水後一度可站立起來,但未幾仍堅持不住坐下。

不少人手持美國國旗到場。(盧翊銘攝)

【13:48】 大會表示,由於遮打花園已逼爆,遊行將提早出發,5分鐘後開始。參加集會的仍然人流不絕,有人索性在遮打花園旁終審法院遙距參與。

【1340】 大會表示集會正式開始,下午2時半會流水式遊行至美國領事館。

【13:38】遮打花園已企滿人,集會人士撐傘形成傘海,他們不斷高叫「Fight for freedom, stand with Hong Kong」。

【13:31】遊行人士在律政中心外宣讀予美領館的公開信。另參加集會的人將企滿遮打花,他們大叫「Fight for freedom, stand with Hong Kong」,大會引述警方表示,現場人數已幾乎逼爆遮打花園,呼籲市民經遮打道進入遮打花園。

【13:21】距離集會正式開始還有約十分鐘,遮打花園一半地方企滿人,同時間人潮不斷從中環港鐵站出口湧入。

【13:20】警方指揮官指遊行時間未到,問遮打花園遊行不反對通知書申請人「點解會自己行咗上嚟」。指揮官表示會盡量安排遊行,又指現在遊行人士有機會違法,不過若遊行人士和平,警方會為他們協調,警方現安排遊行人士前往下亞厘畢道的指定示威區。

【13:17】數十名防暴警員在律政中心外戒備。

參加者將遊行至美國駐港總領事館。(盧翊銘攝)

【13:15】大會表示,遊行尚未正式開始,呼籲遮打花園內的市民先集會,不要跟隨已外出遊行的市民。

【13:07】遊行隊伍突然提早出發,前往美國領事館。

【13:00】參與者陳先生表示,知道美國9月9日會復會,審議香港人權及民主法案,希望是次行動予美國知道,美國和香港高舉同一價值。他又表示有信心美國「幫到手」,認為法案後有阻嚇力。

【12:57】民主女神像開始組裝。

【12:52 】參與者David表示,他們自6月尾開始,已開始在不同集會和遊行舉美國旗,稱主要目的是希望引起美國對香港的情況之關注,又說高舉美國旗是因為他們與美國人一樣,都是高舉自由和民主,他又表示支持美國國會通過香港民主及人權法案,幫助香港達晉普選,因法案通過後,國會每年檢討香港的自治情況,包括香港特首和立法會議員是否由民主方式產生。

【12:43 】示威者高舉標語,寫道希望美國國會透過香港民主及人權法案。

【12:35 】遮打花園約百人到場,不少人手持美國國旗,約20支。

根據大會早前表示,他們將於下午1時半至6時半,在中環遮打花園舉行祈禱會,並會在現場收集香港人權與民主宣言聯署至2時半,隨後自發以流水式,經花園道往下亞厘畢道巴士站公眾活動區,向美國駐港總領事館遞交請願信,訴求為「拯救香港 通過法案」。