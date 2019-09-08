【9.8集會．直播】中環站關閉　逾千人畢打街聚集　示威者設路障

有網民發起今日(8日)在中環遮打花園舉行「香港人權與民主祈禱會」，隨後遊行至美國駐港總領事館。主辦單位表示，公眾集會及遊行，均已獲發不反對通知書。 大批黑衣人士逼爆遮打花園，及德輔道中等地。警方在下亞厘畢道通往上亞厘畢道的通道佈設防線，不准遊行人士前往美國駐港總領事館，領事館隨後派員到下亞厘畢道接收請願信。 《香港01》將全程直播集會及遊行情況。

大批防暴警集結中環站，圖中所見一名男子被捕。(盧翊銘攝)

大批防暴警集結中環站。(歐嘉樂攝)

【16:30】18名防暴警察在K出口下，售票機旁戒備。逾千人在畢打街與德輔道中交界聚集，示威者在畢打街設路障，防暴警在現戒備。

【16:23】防暴警於中環站內舉黃旗，並阻記者進內採訪。有記者問一名防暴警員為何號碼布扯高了，但他沒回應。

【16:20】站內有市民呼籲其他人離開，有部分市民經K出口離開。

【16:06】遮打花園大台已拆走。

【16:00】消息指，目前有30、40名防暴警集結中環站，最少兩人在中環站被防暴警拉人， 有市民圍住鬧「係咪宵禁」？港鐵關閉中環站，列車不停中環站。

港鐵表示，因應車站的突發情況，經風險評估，為確保乘客、員工及鐵路設施安全，中環站現已暫時關閉。荃灣綫及港島綫列車不停中環站。

遊行人士抵美國駐港總領事館並遞交請願信。(盧翊銘攝)

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【15:51】遮打花園祈禱會司儀宣布，警方要求集會30-45分鐘內結束。大會表示，警方指花園道已出黑旗，中環站亦破壞，集會變得不安全，所以要求提早解散集會，大會又引述警方指中環已封站，呼籲集會人士往金鐘方向走。

【15:49】警方關上香港公園紅棉路閘門，並截查兩名市民。

而在長江集團中心皇后大道中出口，有市民持大聲公播放《願榮光歸香港》，逾數百市民聚集高舉右手。持大聲公市民盼光榮歸香港，更為早前逝世的人唱這首歌。

【15:28】隊頭下山後再經花園道前往律政中心外。

【15:25】有數十名市民持美國國旗造成旗隊，穿過花園道人群，現場大批市民歡呼拍手。

【15:16】一批遊行人士在接近美利酒店時突然停下，在場的防暴警察一度舉起黑旗，警告會使用催淚煙。

【15:15】大批市民經長江集團中心加入遊行隊伍。另，遊行隊伍經過香港外國記者會向中環方向離開，現到達雪廠街。

【14:45】突然有一名手持英國旗的男子，在上亞厘畢道被多名防暴警帶走，現未知情況。

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不同路口都有大量防暴警察戒備。（吳倬安攝）

【14:48】袁彌明與丈夫林雨陽亦有參與遊行，林雨陽認為，當權者「無反應」，示威者持續上街表達意見是自然的社會反應。

對於林鄭日前宣布撤回修例方案，袁彌明認為示威者現時的聲音是一籃子的，五大訴求加起來才是市民的訴求，「唔係可以斬件上」，「如果佢（林鄭）講『撤回』之後，警方繼續濫用暴力，咁佢即係唔想社會安寧」。

另外，遊行人士梁太帶同6歲兒子參與遊行，梁太指她由6月9日已經開始參與遊行，她批評警隊濫權，又指政府打壓言論自由，而今天遊行有不反對通知書，故參與其中。

她認為需透過不同國家監察香港民主情況，單靠港人力量，她認為非常無助和無奈，又希望法案通過，美國願意制裁香港官員，「比番一個公平嘅地方我哋」。

【14:35】 黑衣人潮逼爆德輔道中。

【14:25】 大會代表呼籲，沒有美國旗的遊行人士返去遮打花園，其餘人士則留在律政中心外。

【14:15】 遮打道逼滿排隊等候進入遮打花園的人潮。而在集會期間，離大台較遠的集會人士一直大叫口號，與主持人的聲浪重疊，直至大會領唱《Sing Hallelujah to the Lord》時，全場忽然統一唱起歌來，「Sing Hallelujah to the Lord⋯」

【14:12】 戴上V煞面具、穿上恤衫西褲參與遊行的陳先生表示，V煞代表人人都可以爭取自由，不應計較身分。他指中英聯合聲明承諾香港可享有民主和普選，惟回歸後香港的自由不斷被侵食，又批評港人過去三個月被政權「鎮壓」，故請求美國協助香港落實民主普選。

他對於美國國會通過香港人權及民主法案有信心，指共和、民主兩黨早已達成共識，希望優先處理法案。陳先生又說，即使最後美國國會不通過法案，港人亦不應灰心放棄，否則就會正中政權之下懷。

若法案通過，他希望香港特首林鄭、三司、「向巿民講大話的警察」等人會被美國制裁。

【14:07】 有女士突然不適坐在地上，在旁人士為她「撥涼」，義務急救員隨後應召到達，該女士喝過水後一度可站立起來，但未幾仍堅持不住坐下。

不少人手持美國國旗到場。（盧翊銘攝）

【13:48】 大會表示，由於遮打花園已逼爆，遊行將提早出發，5分鐘後開始。參加集會的仍然人流不絕，有人索性在遮打花園旁終審法院遙距參與。

【1340】 大會表示集會正式開始，下午2時半會流水式遊行至美國領事館。

【13:38】遮打花園已企滿人，集會人士撐傘形成傘海，他們不斷高叫「Fight for freedom, stand with Hong Kong」。

【13:31】遊行人士在律政中心外宣讀予美領館的公開信。另參加集會的人將企滿遮打花，他們大叫「Fight for freedom, stand with Hong Kong」，大會引述警方表示，現場人數已幾乎逼爆遮打花園，呼籲市民經遮打道進入遮打花園。

【13:21】距離集會正式開始還有約十分鐘，遮打花園一半地方企滿人，同時間人潮不斷從中環港鐵站出口湧入。

【13:20】警方指揮官指遊行時間未到，問遮打花園遊行不反對通知書申請人「點解會自己行咗上嚟」。指揮官表示會盡量安排遊行，又指現在遊行人士有機會違法，不過若遊行人士和平，警方會為他們協調，警方現安排遊行人士前往下亞厘畢道的指定示威區。

【13:17】數十名防暴警員在律政中心外戒備。

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參加者將遊行至美國駐港總領事館。（盧翊銘攝）

【13:15】大會表示，遊行尚未正式開始，呼籲遮打花園內的市民先集會，不要跟隨已外出遊行的市民。

【13:07】遊行隊伍突然提早出發，前往美國領事館。

【13:00】參與者陳先生表示，知道美國9月9日會復會，審議香港人權及民主法案，希望是次行動予美國知道，美國和香港高舉同一價值。他又表示有信心美國「幫到手」，認為法案後有阻嚇力。

【12:57】民主女神像開始組裝。

【12:52 】參與者David表示，他們自6月尾開始，已開始在不同集會和遊行舉美國旗，稱主要目的是希望引起美國對香港的情況之關注，又說高舉美國旗是因為他們與美國人一樣，都是高舉自由和民主，他又表示支持美國國會通過香港民主及人權法案，幫助香港達晉普選，因法案通過後，國會每年檢討香港的自治情況，包括香港特首和立法會議員是否由民主方式產生。

【12:43 】示威者高舉標語，寫道希望美國國會透過香港民主及人權法案。

【12:35 】遮打花園約百人到場，不少人手持美國國旗，約20支。

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根據大會早前表示，他們將於下午1時半至6時半，在中環遮打花園舉行祈禱會，並會在現場收集香港人權與民主宣言聯署至2時半，隨後自發以流水式，經花園道往下亞厘畢道巴士站公眾活動區，向美國駐港總領事館遞交請願信，訴求為「拯救香港 通過法案」。