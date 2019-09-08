【9.8集會．直播】警於銅鑼灣進行驅散　 祟光外先後舉黃、藍旗　

有網民發起今日(8日)在中環遮打花園舉行「香港人權與民主祈禱會」，隨後遊行至美國駐港總領事館。主辦單位表示，公眾集會及遊行，均已獲發不反對通知書。 大批黑衣人士逼爆遮打花園，及德輔道中等地。警方在下亞厘畢道通往上亞厘畢道的通道佈設防線，不准遊行人士前往美國駐港總領事館，領事館隨後派員到下亞厘畢道接收請願信。 主辦遊行的網民並於下午4時半在社交平台宣布，集會及遊行已結束，呼籲參加者盡快離開。 《香港01》正全程直播。

【19:43 】警方推進防線到恒生銀行對出。

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【19:39】 SOGO外分別先後舉起黃旗、藍旗。

【19:30】 防暴警察沿軒尼詩道行人路推進，推入波斯富街，於銅鑼灣站駱克道出口停下，並籲在場市民使用港鐵站其他出入口。現場未見有示威者，但有速龍小隊於銅鐵灣站內巡邏。另外， 警方在駱克道搜查一輛私家車，以及向三名男子查證件及搜袋。

【19:22】有記者一度被警員捉入銅鑼灣站，隨後放走。

【19:18】中環已完成清場，近百速龍上車離開。

【19:20】便衣警員大聲要求十數名記者向後退。

【19:15】有防暴警突然由希慎廣場進入渣甸街追捕市民，示威者離開後，有一名便衣警員忽然朝站在銀行外的市民稱「你做咩事」，盼截查市民，其他圍觀市民指「普通市民嚟㗎咋」，有警員隨即說「你又知」，記者隨機圍觀。便衣警員然後又要求記者在行人路上切勿越過警方防線，高呼要保持安全距離，有記者問道何謂「安全距離」，警員說在行人路上後退10步。十數名記者向後退十步後，聽見Sogo廣場外有聲響，欲前往採訪，惟警方推撞數名記者到店舖閘外，阻止記者採訪，包括兩名《香港01》記者。

【19:10】 銅鑼灣站B及D出口，有防暴警戒備。

另，仍有不少滯留市民在雪廠街被警察包圍，黃先生就在18時50分左右獲放行。他向記者表示，他本身處十字路口，但見警察推進便退入雪廠街，同時間亦有警察在街尾，所以他被「包炒」下未能離開。

黃先生表示，當時他垂低頭、雙手放後，警察搜他身體和袋，袋中被發現有眼罩和口罩，黃先生沒有向記者交代當時如何向警察解釋有這兩種物品的原因。

他又指跪下時，見到一名疑行動不便的市民被防暴警察踢中腳，該防暴警察道「唔好意思，睇唔到」、「唔好意思，睇唔慣曱甴」；黃先生最後被抄低身分證資料獲放行。

【19:05】 銅鑼灣sogo位置，有市民被催淚彈擊中面部，有急救員為其進行簡單治理。大家可留意。

【19:03】銅鑼灣站外施放催淚煙，站內亦有少量煙霧滲入。 另，有防暴警於軒尼詩道及寶靈頓道交界佈防。

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【18:53】 示威者遇見郭富城，爭相跟他合照，有人高呼指「感謝郭富城支持示威者」。

【18:51】 灣仔警署報案室暫停服務。

【18:47】 警員突然在銅鑼灣站驅趕現場圍觀市民，又要求記者離開封鎖線，即退離希慎廣場出口的閘機位置；部分示威者抵達伊莉莎白大廈，跑馬地馬場附近。

【18:44】 警方將至少8名人士，在銅鑼灣站希慎廣場出口位置的閘機逐一檢查。

【18:42】港鐵表示， 因應車站內及車站附近的突發情況，經風險評估，為確保乘客、員工及鐵路設施安全，灣仔站及中環站關閉。列車不停灣仔站及中環站。

【18:41】 灣仔站內廣播：緊急廣播，由於發生嚴重事故，本站將會關閉，乘客必須立即離開

【18:38】警方於銅鑼灣站內電梯內拘捕多人，最少5男2女被拘。

【18:35】銅鑼灣舉黑旗。大批防暴從渣甸坊趕到SOGO對出，現場示威者迅速離開；另有示威者在銅鑼灣SOGO對出設置路障，其後快速叫大家離開。

大批防暴警集結中環站，圖中所見一名男子被捕。(盧翊銘攝)

【18:30】有示威者在SOGO外開始拆路牌。

【18:26】 有示威者在銅鑼灣廣場一期外，疑使用竹支設置路障。另有示威者一直從金鐘道，走到皇后大道東合和中心對出。

【18:22】警方將在中環及金鐘作驅散行動。

【18:17】港鐵表示，除中環站之外，現時其他車站維持正常服務，惟個別車站的出入口可能按需要而暫時關閉。正密切留意各個車站的情況。另一邊廂， 灣仔皇后大道東示威者後退約百米，再以水馬、雜物築防線，警再出紅旗。

【18:16】示威者開始佔據軒尼詩道東行線、往銅鑼灣方向。 現場有示威者提醒打開雨傘，慎防樓上有人投擲雜物。

【18:10】近百名速龍在雪廠街佈防；大批示威者於灣仔站內破壞，多部閘機毀壞，欄杆玻璃亦碎滿一地 ，亦有示威者大叫站內者離開，向銅鑼灣方向前進。皇后大道東示威者向灣仔方向後退中。

【18:05】 警總對開天橋出紅旗；皇后大道東有示威者築起防線，亦有人着往灣仔方向前進、行經的示威者「行快啲，唔好望啦」。

【18:00】示威者不停向港鐵中環站J3出口投擲磚塊；另一邊廂，花園道長江集團中心外有近百名防暴警設下防線。有警員以揚聲器表示，中環一帶有大量｢暴徒｣，呼籲其他市民離開。

【17:57】 灣仔站內有少量身穿黑衣人士，在會展A出口聚集。

大批防暴警集結中環站。(歐嘉樂攝)

【17:42】 防暴警在金鐘站內各出口佈防。

【17:40】金鐘港鐵站內，防暴在各個出入口及閘外佈防，閘內仍有不少穿黑衫示威者，陸續散去。

有示威者在畢打街燒紙皮。

【17:36】 近百名防暴警察進入金鐘站增援。

【17:34】 中環站J1出口下有速龍戒備，並與地面示威者對罵。

【17:19】 中環站J3香港會出口，玻璃被示威者打碎。

【17:17】 防暴警察在金鐘站站內、近車站控制室拘捕一名男士，期間一度噴射胡椒噴霧。

【17:13 】在金鐘站大堂聚集的市民，期間不斷大叫口號：「831打死人，721唔見人」。

【17:07】 約50市民聚集在金鐘大堂，未有出閘，不停向站內與10名防暴警叫罵。

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【16:58】有防暴警由中環站前往香港站，並經香港站離開。

【16:56】防暴警在中環站D1車站協助港鐵職員封閘，有示威者向警掟磚，有警員一度舉槍。示威者於D1,D2出口設路障。

【16:46】金鐘站有多人聚集，另有示威者在戲院里拆圍欄；示威者在港鐵中環站E出口旁開始拆卸欄杆。環球大廈出口已落閘。

【16:30】主辦遊行的網民在社交平台宣布，集會及遊行已結束，呼籲參加者盡快離開。

【16:30】18名防暴警察在K出口下，售票機旁戒備。逾千人在畢打街與德輔道中交界聚集，示威者在畢打街設路障，防暴警在現戒備。

【16:23】防暴警於中環站內舉黃旗，並阻記者進內採訪。有記者問一名防暴警員為何號碼布扯高了，但他沒回應。

【16:20】站內有市民呼籲其他人離開，有部分市民經K出口離開。

【16:06】遮打花園大台已拆走。

【16:00】消息指，目前有30、40名防暴警集結中環站，最少兩人在中環站被防暴警拉人， 有市民圍住鬧「係咪宵禁」？港鐵關閉中環站，列車不停中環站。

港鐵表示，因應車站的突發情況，經風險評估，為確保乘客、員工及鐵路設施安全，中環站現已暫時關閉。荃灣綫及港島綫列車不停中環站。

示威者集結於中環站出口處。(吳倬安攝)

遊行人士抵美國駐港總領事館並遞交請願信。(盧翊銘攝)

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【15:51】遮打花園祈禱會司儀宣布，警方要求集會30-45分鐘內結束。大會表示，警方指花園道已出黑旗，中環站亦破壞，集會變得不安全，所以要求提早解散集會，大會又引述警方指中環已封站，呼籲集會人士往金鐘方向走。

【15:49】警方關上香港公園紅棉路閘門，並截查兩名市民。

而在長江集團中心皇后大道中出口，有市民持大聲公播放《願榮光歸香港》，逾數百市民聚集高舉右手。持大聲公市民盼光榮歸香港，更為早前逝世的人唱這首歌。

【15:28】隊頭下山後再經花園道前往律政中心外。

【15:25】有數十名市民持美國國旗造成旗隊，穿過花園道人群，現場大批市民歡呼拍手。

【15:16】一批遊行人士在接近美利酒店時突然停下，在場的防暴警察一度舉起黑旗，警告會使用催淚煙。

【15:15】大批市民經長江集團中心加入遊行隊伍。另，遊行隊伍經過香港外國記者會向中環方向離開，現到達雪廠街。

【14:45】突然有一名手持英國旗的男子，在上亞厘畢道被多名防暴警帶走，現未知情況。

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不同路口都有大量防暴警察戒備。（吳倬安攝）

【14:48】袁彌明與丈夫林雨陽亦有參與遊行，林雨陽認為，當權者「無反應」，示威者持續上街表達意見是自然的社會反應。

對於林鄭日前宣布撤回修例方案，袁彌明認為示威者現時的聲音是一籃子的，五大訴求加起來才是市民的訴求，「唔係可以斬件上」，「如果佢（林鄭）講『撤回』之後，警方繼續濫用暴力，咁佢即係唔想社會安寧」。

另外，遊行人士梁太帶同6歲兒子參與遊行，梁太指她由6月9日已經開始參與遊行，她批評警隊濫權，又指政府打壓言論自由，而今天遊行有不反對通知書，故參與其中。

她認為需透過不同國家監察香港民主情況，單靠港人力量，她認為非常無助和無奈，又希望法案通過，美國願意制裁香港官員，「比番一個公平嘅地方我哋」。

【14:35】 黑衣人潮逼爆德輔道中。

【14:25】 大會代表呼籲，沒有美國旗的遊行人士返去遮打花園，其餘人士則留在律政中心外。

【14:15】 遮打道逼滿排隊等候進入遮打花園的人潮。而在集會期間，離大台較遠的集會人士一直大叫口號，與主持人的聲浪重疊，直至大會領唱《Sing Hallelujah to the Lord》時，全場忽然統一唱起歌來，「Sing Hallelujah to the Lord⋯」

【14:12】 戴上V煞面具、穿上恤衫西褲參與遊行的陳先生表示，V煞代表人人都可以爭取自由，不應計較身分。他指中英聯合聲明承諾香港可享有民主和普選，惟回歸後香港的自由不斷被侵食，又批評港人過去三個月被政權「鎮壓」，故請求美國協助香港落實民主普選。

他對於美國國會通過香港人權及民主法案有信心，指共和、民主兩黨早已達成共識，希望優先處理法案。陳先生又說，即使最後美國國會不通過法案，港人亦不應灰心放棄，否則就會正中政權之下懷。

若法案通過，他希望香港特首林鄭、三司、「向巿民講大話的警察」等人會被美國制裁。

【14:07】 有女士突然不適坐在地上，在旁人士為她「撥涼」，義務急救員隨後應召到達，該女士喝過水後一度可站立起來，但未幾仍堅持不住坐下。

不少人手持美國國旗到場。（盧翊銘攝）

【13:48】 大會表示，由於遮打花園已逼爆，遊行將提早出發，5分鐘後開始。參加集會的仍然人流不絕，有人索性在遮打花園旁終審法院遙距參與。

【1340】 大會表示集會正式開始，下午2時半會流水式遊行至美國領事館。

【13:38】遮打花園已企滿人，集會人士撐傘形成傘海，他們不斷高叫「Fight for freedom, stand with Hong Kong」。

【13:31】遊行人士在律政中心外宣讀予美領館的公開信。另參加集會的人將企滿遮打花，他們大叫「Fight for freedom, stand with Hong Kong」，大會引述警方表示，現場人數已幾乎逼爆遮打花園，呼籲市民經遮打道進入遮打花園。

【13:21】距離集會正式開始還有約十分鐘，遮打花園一半地方企滿人，同時間人潮不斷從中環港鐵站出口湧入。

【13:20】警方指揮官指遊行時間未到，問遮打花園遊行不反對通知書申請人「點解會自己行咗上嚟」。指揮官表示會盡量安排遊行，又指現在遊行人士有機會違法，不過若遊行人士和平，警方會為他們協調，警方現安排遊行人士前往下亞厘畢道的指定示威區。

【13:17】數十名防暴警員在律政中心外戒備。

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參加者將遊行至美國駐港總領事館。（盧翊銘攝）

【13:15】大會表示，遊行尚未正式開始，呼籲遮打花園內的市民先集會，不要跟隨已外出遊行的市民。

【13:07】遊行隊伍突然提早出發，前往美國領事館。

【13:00】參與者陳先生表示，知道美國9月9日會復會，審議香港人權及民主法案，希望是次行動予美國知道，美國和香港高舉同一價值。他又表示有信心美國「幫到手」，認為法案後有阻嚇力。

【12:57】民主女神像開始組裝。

【12:52 】參與者David表示，他們自6月尾開始，已開始在不同集會和遊行舉美國旗，稱主要目的是希望引起美國對香港的情況之關注，又說高舉美國旗是因為他們與美國人一樣，都是高舉自由和民主，他又表示支持美國國會通過香港民主及人權法案，幫助香港達晉普選，因法案通過後，國會每年檢討香港的自治情況，包括香港特首和立法會議員是否由民主方式產生。

【12:43 】示威者高舉標語，寫道希望美國國會透過香港民主及人權法案。

【12:35 】遮打花園約百人到場，不少人手持美國國旗，約20支。

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根據大會早前表示，他們將於下午1時半至6時半，在中環遮打花園舉行祈禱會，並會在現場收集香港人權與民主宣言聯署至2時半，隨後自發以流水式，經花園道往下亞厘畢道巴士站公眾活動區，向美國駐港總領事館遞交請願信，訴求為「拯救香港 通過法案」。