【9.8集會．直播】黑衣人潮逼爆遮打　有人提早出發　防暴警戒備

有網民發起今日(8日)在中環遮打花園舉行「香港人權與民主祈禱會」，隨後遊行至美國駐港總領事館。主辦單位表示，公眾集會及遊行，均已獲發不反對通知書。 集會於下午1時半舉行，約12時許，已有逾百人到場，《香港01》將全程直播集會及遊行情況。

不同路口都有大量防暴警察戒備。（吳倬安攝）

不少人手持美國國旗到場。（盧翊銘攝）

【1340】 大會表示集會正式開始，下午2時半會流水式遊行至美國領事館。

【13:38】遮打花園已企滿人，集會人士撐傘形成傘海，他們不斷高叫「Fight for freedom, stand with Hong Kong」。

【13:31】遊行人士在律政中心外宣讀予美領館的公開信。另參加集會的人將企滿遮打花，他們大叫「Fight for freedom, stand with Hong Kong」，大會引述警方表示，現場人數已幾乎逼爆遮打花園，呼籲市民經遮打道進入遮打花園。

【13:21】距離集會正式開始還有約十分鐘，遮打花園一半地方企滿人，同時間人潮不斷從中環港鐵站出口湧入。

【13:20】警方指揮官指遊行時間未到，問遮打花園遊行不反對通知書申請人「點解會自己行咗上嚟」。指揮官表示會盡量安排遊行，又指現在遊行人士有機會違法，不過若遊行人士和平，警方會為他們協調，警方現安排遊行人士前往下亞厘畢道的指定示威區。

【13:17】數十名防暴警員在律政中心外戒備。

【13:15】大會表示，遊行尚未正式開始，呼籲遮打花園內的市民先集會，不要跟隨已外出遊行的市民。

【13:07】遊行隊伍突然提早出發，前往美國領事館。

【13:00】參與者陳先生表示，知道美國9月9日會復會，審議香港人權及民主法案，希望是次行動予美國知道，美國和香港高舉同一價值。他又表示有信心美國「幫到手」，認為法案後有阻嚇力。

【12:57】民主女神像開始組裝。

【12:52 】參與者David表示，他們自6月尾開始，已開始在不同集會和遊行舉美國旗，稱主要目的是希望引起美國對香港的情況之關注，又說高舉美國旗是因為他們與美國人一樣，都是高舉自由和民主，他又表示支持美國國會通過香港民主及人權法案，幫助香港達晉普選，因法案通過後，國會每年檢討香港的自治情況，包括香港特首和立法會議員是否由民主方式產生。

【12:43 】示威者高舉標語，寫道希望美國國會透過香港民主及人權法案。

【12:35 】遮打花園約百人到場，不少人手持美國國旗，約20支。

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他們將於下午1時半至6時半，在中環遮打花園舉行祈禱會，並會在現場收集香港人權與民主宣言聯署至2時半，隨後自發以流水式，經花園道往下亞厘畢道巴士站公眾活動區，向美國駐港總領事館遞交請願信，訴求為「拯救香港 通過法案」。