港鐵稱涉乘客容貌拒交太子站影片　區諾軒：咁電視都唔可以直播

8月31日晚上警方速龍小隊進入太子站車廂內追捕涉違法人士，拘捕63人，至少7人需要送院。立法會議員區諾軒日前陪同一名涉事市民入稟小額錢債審裁處，向港鐵追討2500元心理創傷治療費，又要求港鐵交出閉路電視影像作證據。 港鐵日前曾以閉路電視片段涉及大量乘客容貌，關乎個人私隱為由拒絕公開，對此區諾軒反駁：「咁你好多電視直播都唔可以播」。

立法會議員區諾軒陪同一名太子站衝突涉事市民入稟小額錢債審裁處，向港鐵追討心理創傷治療費，又要求港鐵交出閉路電視影像作證據。(資料圖片/盧翊銘攝)

區諾軒今（9日）早接受港台節目《千禧年代》訪問時表示，當晚有多名市民被捲入事件，他接觸過有不少人仍處在驚恐之中，不敢公開談論事件。面對港鐵拒絕公開閉路電視片段，區諾軒認為可透過不同途徑令港鐵交片，入稟小額錢債審裁處是其中一個方法。

他指無必要破壞港鐵站，但很多市民關注當晚太子站內情況，有人不惜下跪求港鐵公開片段，網上更傳言當晚有人死亡，認為港鐵何公開站內閉路電視片段釋除市民疑慮，讓公眾了解車站損毀情況。

港鐵車務總監劉天成日前以閉路電視片段涉及大量乘客容貌涉及私隱為由拒絕公開片段，區諾軒反駁指：「咁你好多電視直播都唔可以播」，指市民憂慮的不是私隱，是警方在站內使用過份武力執法。

區諾軒估計，即使成功入稟，港鐵有機會只交出涉事當事人相關的影片，但此舉可能會導致更多市民入稟。