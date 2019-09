「免費性愛論」捱轟　黃碧雲斥羅范危言聳聽　風雨蘭創辦人感遺憾

行政會議成員羅范椒芬今天(9日)早上接受香港電台英文台節目《Backchat》,稱有年輕少女為一些「勇士(warriors)」提供免費性愛,又指已確認真有其事(I think we have confirmed that this is a true case),但未能提供證據,有關言論惹起極大爭議。

性暴力關注團體風雨蘭創辦人之一、中大社會工作學系講師吳惠貞指出,近期網上出現大量無事實根據的謠言,呼籲一般市民小心分析這些訊息。對於羅范椒芬散播未經證實的謠言,她感到遺憾,認為不鼓勵任何以訛傳訛和渲染的做法。

民主黨立法會議員黃碧雲則指,羅范椒芬身為行會成員,不應不負責任地散播未經核實的流言,又認為若羅范有真憑實據,應盡公民責任協助有關人士報警求助,而非在電台危言聳聽。