【逃犯條例】眼傷少女申司法覆核　指警拒絕提供搜查令及相關資料

一名女子在8月11日於尖沙嘴警署外，右眼被擊中受傷，事件引起極大爭議。警方早前取得法庭手令向醫管局索取女傷者的醫療紀錄，警方昨天（9日）稱現正審視內容，並會與之前收集到的證據湊合，但按法庭手令索取的資料，只能用於偵查罪案，故未能公開有關內容。 少女透過代表向傳媒發訊息，指已就警方拒絕提供有關取得醫療報告的搜查令及其資料，入稟提出司法覆核，聆訊於周四（12日）早上展開。 李桂華於今日記者會上稱，警方現正將醫療報告與其他證據作對比，但希望事主提供當日報案情況，包括當時她正在做什麼、與暴力示威者的距離。

李桂華昨稱警方已從醫管局取得少女的醫療報告。（資料圖片）

有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華昨天在警方記者會上指，警方已從醫管局取得少女的醫療報告，不過被問到何時申請手令及獲批理由，他指警方與法官的交談內容不能透露。至於被問到有否收到事主的律師信等，李桂華僅稱：「已收到類似信件。」李桂華於今日記者會上稱，警方現正將醫療報告與其他證據作對比，但希望事主提供當日報案情況，包括當時她正在做什麼、與暴力示威者的距離。

少女透過代表發訊息，指少女就警方拒絕提供有關取得醫療報告的搜查令及其資料，入稟提出司法覆核，案件在9月12等法院開庭聆訊，並指出法庭邀請警方出席聆訊。

對於警方曾指少女無主動聯絡警察，代表在訊息中指，說法完全不符事實，又指少女代表律師早已於9月2日及9月3日去信警方及律政司，雙方未有回覆。