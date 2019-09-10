【逃犯條例】葉國謙稱有外國勢力指揮：邊度有幾多部警車都知

《逃犯條例》爭議引發激烈示威衝擊，港區人大代表、行政會議成員葉國謙10日出席《議會內外》節目時表示，肯定有外國勢力介入指揮示威者作暴力衝擊，認為以現時示威行動的物資和行動指揮等安排，背後無可能無大台，舉例指暴力示威者連何地有多少部警車，警車的類型和有多少個座位都瞭如指掌，「無國家級指揮做唔到」。

稱物資、指揮、通訊安排 無大台不能做到

葉國謙今午出席由前民主黨主席劉慧卿主持的網台節目，討論《逃犯條例》爭議。 葉國謙表示，中央政府肯定非常關注反修例事件，因為背後有外國勢力參與。被問到有何證據，葉國謙稱證據在多個方面都體現出來，包括在每一次暴力示衝擊時，示威者的物資、指揮安排和通訊上的安排等，反問「靠民陣可以做到嗎？無大台點會做到」。

質疑志願者無法提供警車資料 有國家級指揮

葉國謙續指，「你有看Telegram、連登吧，他們連警車在邊個位置，邊一類型的警車，可以容納幾多人都一清二楚，這些資訊可以由志願人士提供出來嗎？」劉慧卿隨即反問葉是否意指警隊中有內鬼，葉國齊解釋，「不是警隊，警隊都是太差了，如果要做到這個程度的指揮，無國家級指揮做唔到」。

葉國謙（右）稱，Telegram、連登連警車在哪個位置都一清二楚，認為有國家級指揮。（李偉欣攝）

羅范言論來自朋友的朋友 葉：不可斷定假消息

此外，對於同是行政會議成員的羅范椒芬聲稱，她證實在反修例示威期間，有未成為少女為「勇士」提供性服務，言論被指是假消息，葉國謙稱她的消息來源並非只是網上，而是來自朋友的朋友的家庭，認為不可以斷定這一定是假消息，又說任何人，包括立法會議員都要對資訊有批判思考。

夏佳理指毋須動用緊急法 政府應處理民生問題

而行政會議前召集人夏佳理，出席無綫電視節目《清心直說》時表示，不希望特首林鄭月娥辭職，亦認為政府目前毋須動用《緊急情況規例條例》訂立緊急法。

他表示，動用緊急法需要先考慮用甚麼權力、採取甚麼行動，以及實際上能否執行，認為現時無需要動用該法例。

夏佳理又希望，林鄭處理房屋、交通等民生問題。