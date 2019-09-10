【區議會選舉】黃碧雲：11月選戰形同反修例公投　冀投票率過五成

撰文：莊恭南
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《逃犯條例》修訂風波，隨着警方被指濫權而引發的激烈警民衝突，踏入第3個月仍未平息，同時區議會選戰亦臨近。民主黨九龍西立法會議員黃碧雲表示，11月的選舉，是反修例對運動後第一場選戰，形同是對今次運動的「一場全港公投」。
她指，雖然今次選戰是「政治市」，但對民主派而言，仍有很大挑戰，因建制派有危機感，必然無所不用其極希望力挽狂瀾，故不可輕視對手。
她又指，相信今年新增選民較多，能令投票率提高，她表示，希望投票率可以過五成，如投票率高，民主派才可獲得些許優勢。
黃碧雲團隊在九龍城區及油尖旺區共有逾10名社區主任積極考慮出戰11月的區議會選舉。
非建制人士或撞區 冀盡量協調
黃碧雲透露，民主黨10月6日會舉行誓師大會，確定各區參選人選。她又指，目前少部分部分選區仍出現非建制派「撞區」情況。而九龍西方面，包括紅磡灣等少數選區，除民主黨社區主任外，有其他非建制派人士進行地區工作，她希望盡量透過民主動力機制協調。
黃碧雲團隊在九龍城區及油尖旺區共有逾10名社區主任積極考慮出戰11月的區議會選舉。（莊恭南攝）
憂謠言影響選舉 會多接觸居民
黃碧雲又指，目前距離區選尚餘約10星期，民意隨運動形勢的浮動難以預料，而衝突激化，可能令民意擺動，甚至有明顯轉變。她表示，民主黨地區工作者會繼續加強解說工作，包括應對假消息抹黑，她擔憂，選舉前透過手機通訊軟件散播的謠言，會令選舉期間出現嚴重信息混亂，「你諗下羅范椒芬都中招」。
她又質疑，林鄭政府希望社會繼續混亂，「入曬民主派數」。她認為，地區工作者要努力接觸居民，爭取中間民意。