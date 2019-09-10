【區議會選舉】黃碧雲：11月選戰形同反修例公投　冀投票率過五成

《逃犯條例》修訂風波，隨着警方被指濫權而引發的激烈警民衝突，踏入第3個月仍未平息，同時區議會選戰亦臨近。民主黨九龍西立法會議員黃碧雲表示，11月的選舉，是反修例對運動後第一場選戰，形同是對今次運動的「一場全港公投」。

她指，雖然今次選戰是「政治市」，但對民主派而言，仍有很大挑戰，因建制派有危機感，必然無所不用其極希望力挽狂瀾，故不可輕視對手。

她又指，相信今年新增選民較多，能令投票率提高，她表示，希望投票率可以過五成，如投票率高，民主派才可獲得些許優勢。