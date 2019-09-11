【逃犯條例】袁彌昌批政府反應慢　撤回當天應說明無需用緊急法

修訂《逃犯條例》引起社會極大爭讓，特首林鄭月娥在本月(4日) 宣布正式撤回修例，但民怨似乎未有平熄的跡象。香港民意研究昨(10日)公布撤回修例對民意效應的報告，報告指林鄭宣布撤回後，其分數由22.9分略升至26.6分。 港大政治與公共行政學系榮譽講師袁彌昌今(11日)出席電台節目時表示，林鄭宣布撤回修例當天，應說明無需引用「緊急法」，而非翌日才「切件式」回應。他認為政府的反應緩慢，這種手法對林鄭的民望並沒好處。

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袁彌昌在港台節目《千禧年代》中表示，政府預料宣布撤回修例可拆散中間派與「和理非」及「勇武派」的市民。就市民另一個較強烈的訴求是成立獨立調查委員會，他指成立獨立調查委員會或不只是港府的事，早前亦有錄音流傳稱林鄭對此有大保留。對於早前有建議提出「真相與和解委員會」，他認為不是完全沒用，但政府「一邊放風已經要準備去」，否則示威者只會表明不收貨，強調不接受「有A貨、B貨」的出現。

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美國國會周一（9日）復會，料稍後將審議由美國跨黨派國會議員提出的《香港人權與民主法案》。袁彌昌認為法案為92年的《美國-香港政策法》加強版，因政策法令美方對香港特殊地位擁有單次否決權，惟這次法案令美方可重復使用否決權。

袁彌昌指，中方的反應緊張，其中外交部至少兩次發言，新民黨葉劉淑儀及容海恩亦有到美國領事館表達反對聲音。他認為中方或會從美國首相特朗普方面入手，不過但他稱明年是美國大選，加上法案獲參眾兩院眾多議員支持，料特朗普不會否決，否則難向選民交代。惟他亦指若法案通過，有機會給示威者太多「底氣」，令他們的訴求更強硬。