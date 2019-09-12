警方代表缺席葵青區議會　區議員感失望　形容情況極罕見

修訂《逃犯條例》引起社會極大爭議，反修例運動持續，引發多場警民衝突，葵青區區議會今（12日）舉行最後一次大會，警方代表原定會列席公布6、7月的治安簡報，惟有民主派區議員稱，今早獲秘書處通知警方將不會岀席，他形容情況非常罕見，質疑警方避答近日的衝突事件。 另一眾民主派區議員及地區工作者今（12日）在區議會會議前發起請願行動，要求政府成立獨立調查委員會及追究警暴問題，惟因警方缺席故未能遞交請願信。

民主派區議員及地區工作者會前請願，要求政府成立獨立調查委員會及追究警暴問題。（余俊亮攝）

約20名葵青區民主派區議員及地區工作者今（12日）在區議會大會前舉行請願行動，他們手持標語牌，高呼「追究警暴，還我公民權」的口號。葵青區區議員許祺祥表示，今日為區議會最後一次大會，警方代表原訂會出席並公布過去兩個月的治安報告，惟秘書處今早指警方不會有代表列席區議會，他質疑警方做法為避免今日請願活動。

警方代表缺席葵青區議會，區議員形容情況極罕見。（余俊亮攝）

區議員黃潤達稱對警員代缺席感失望，他原訂在議程上提岀有關派發一萬枝伸縮警棍予休班警的問題，擔心休班警員執法不岀示委任證將未能確定身分。黃潤達又指，警方現時濫捕情況嚴重，必需要正視問題，強調不應推搪成立獨立調查委員會。街工梁耀忠指，特首林鄭月娥一方稱會設對話平台解困局，但另一方面地區官員卻不岀席會議，形容非常諷刺，批評政府講的與做的不同。

另一各區議員吳劍昇認為，在早前的荃葵青遊行中，警方刻意混亂，令遊行人士無辦法離開現場。他強調林鄭需為現時局勢承擔責任，因她造成香港現時局面。