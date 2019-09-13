【逃犯條例】周六天水圍遊行上訴遭駁回　民陣周日遊行聆訊正進行

反修例示威浪潮持續，有網民及民陣相繼發起在本周六（14日）及後日星期日（15日），分別舉辦天水圍「親子遊行」及港島集會遊行，均被警方發出反對通知書禁止。 天水圍「親子遊行」申請遊行的發起人及民陣皆提出上訴，上訴委員會今午（13日）召開聆訊，其中天水圍「親子遊行」上訴遭駁回；委員會正在審理民陣的上訴。

申請天水圍「親子遊行」的發起人指，周三（11日）傍晚收到警方就9.14天水圍親子遊行發出的反對通知書， 對方以安全為理由反對當日所舉行的親子遊行。

至於民陣原定計劃周日下午2時半在銅鑼灣東角道集合，遊行往中環遮打道，惟警方就遊行和集會發岀反對通知書，指民陣與多個團體在6月舉辦公眾集會及公眾遊行，遊行期間及結束後，附近地點會有示威者作出縱火、大範圍堵路等暴力行為。警方又稱，民陣計劃舉行集會及遊行路線接近「高風險建築物」，有理由相信公眾集會地點及遊行路線的部分參與者會偏離原定路線，對上述高風險建築物進行暴力的破壞行為，有關行為不在其控制範圍之內。

天水圍「親子遊行」上訴遭駁回，警方提出的其中一個反對理由，是暴力示威者會針對輕鐵。(羅君豪攝)

直至下午2時半聆訊完結，天水圍遊行上訴遭駁回，發起人陳詩雅表示，是次遊行是作公民教育，向居民解釋五大訴求，是對內的文宣而並非向政府示威，故申訴遊行時間由早上9時至11時59分結束。 她提出新的遊行路線，改為宏逸廣場作起點，途經天秀路，天葵路，終點為置富嘉湖商場。

發起人代表律師表示，該遊行的主題是讓市民平心靜氣一邊遊行一邊表達訴求，又指發起人提出新路線，短程較短且遠離警署，希望能減低警方憂慮。

警方：相信輕鐵會成為示威者目標

警方代表稱，並非因爲遊行主題而提出反對，而是基於公眾的安全考慮、暴力衝突上升趨勢。警方提出四個反對理據，包括近日天水圍警署受到衝擊破壞，相信警署會成為遊行後的攻擊目標；質疑申請人不能保障參加遊行人士安全，懷疑招募的義工無足夠能力處理現場情況，或會混入暴力示威者；會影響附近居民，因遊行路線經過主要交通幹道和輕鐵，擔心遊行旗幟碰到電纜，產生安全問題；以及鑑於近日社會氣氛，遊行後會發生嚴重衝擊，港鐵站受到破壞，而輕鐵是港鐵措施，相信會成為示威者目標。

上訴委員會考慮雙方陳詞後，稱是次遊行將會對公共秩序及遊行人士構成嚴重威脅，決定維持警方原本的反對通知書，宣布上訴被駁回。