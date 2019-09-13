【施政報告】自由黨倡施政報告向商戶、市民派1萬：俾市民舒舒氣

逃犯條例修訂風波下，政府新一份施政報告將於下月發表。自由黨四名立法會議員今（13日）到禮賓府會見行政長官林鄭月娥，就施政報告提出建議。 自由黨批發及零售界立法會議員邵家輝表示，鑑於零售業近期受修例風波影響，建議政府分別向商鋪和市民派發1萬元現金補助，以帶動消費及「俾市民舒舒氣」。該黨的飲食界議員張宇人則稱，向商鋪派錢的建議，是按商業登記派發予公司，而派發給市民的1萬元，則可參考2011年政府向市民派6000元做法，他認為該做法「大家冇意見，行政費好低」，且能「幫到市道⋯⋯係開源嘅方法」。

自由黨黨魁鍾國認為，儘管本土消費下跌，但香港本身底子不錯；他建議特首讓不同司局長外出遊說，告訴全世界旅客，香港情況並非如電視鏡頭中差。（高仲明攝）

立法會議員、自由黨黨魁鍾國斌表示，鑑於近日風波，今次會面經歷四次改期，他又指，推遲會面是好事，因自由黨更能因應社會情況，提出更細節、合理的建議。

他續指，現在香港經濟受影響最大的正是自由黨的四個界別，包括紡織及製衣界、航運交通界等。他認為，儘管本土消費下跌，但香港本身底子不錯；他建議特首讓不同司局長外出遊說，告訴全世界旅客，香港情況並非如電視鏡頭中差。他亦向特首建議，特區政府可在海外設立工業園，讓不同產業朋友轉移產業基地。

張宇人則提出仿效新加坡積極輸入海外醫生，及因應近期豬肉價格昂貴，增加活豬、雞飼養等方面政策建議。

被問到積極運用《收回土地條例》建公屋時，張宇人就稱，政府一向可以做，但他認為，公私營合作來得更加快，且收地條例，做的時候有多少阻力，政府自己要評估。他亦指，公私營合作發展及土地共享是好計畫，希望政府盡快推出。鍾國斌亦表示贊同，指增加公屋供應最快做法是公私營合作模式，而引用收地條例，司法覆核時間可能很長。

邵家輝則說，向特首表達了香港零售環節跌幅非常明顯的問題，他希望可按年派給商鋪一萬元津貼，同時派發一萬元給市民「舒舒氣」。

至於應否成立獨立調查委員會的議題，鍾國斌就稱，林鄭早前已推出四個行動，目前還沒有正式開始，他認為要看是否有效再評估，是否應成立獨立調查委員會。他又提到，林鄭提出成立社會人士對話平台，他希望建議能解決社會深層次矛盾，「如果做到效果，同調查委員會會有類似成效」。