【逃犯條例】團體抗議「法官放人」　兩律師會譴責

昨日（12日）有組織到終審法院外示威，聲稱原因是不滿「警察拉人，法官放人」，要求終審法院首席法官馬道立下台。 香港大律師公會及香港律師會今日（13日）均發表聲明，譴責有人攻擊司法機構及法官。

保衞香港運動昨日（12日）到終審法院外示威，稱不滿「警察拉人，法官放人」，要求終審法院首席法官馬道立下台。

公眾人士有權理性討論 但不能施壓

大律師公會表示，司法機構是《基本法》下的核心機構， 保障和維護香港的法治 。香港法院是按照既定的法律原則及透過公平和透明的程序來審理案件。若被告或檢控一方認為法官或裁判官犯錯，有權提出上訴或覆核。

公眾人士有權利和自由通過理性的討論，來表達他們對司法判決的意見，但沒有理由以任何方式對法官或司法機構施加壓力、要求法庭以某種方式決定案件。視乎具體情況，這些行為可能構成干預司法程序或藐視法庭。

裁判官決定保釋 是按法律做決定

至於有示威人士批評裁判官對被告批准保釋而並非還押他們，大律師公會指出，裁判官均是按照法律作出有關保釋的決定。

而香港律師會亦發出聲明，指團體對法官的言論全不合理，亦會損害香況法律制度以至整個香港，律師會對法院將繼續依法判案充滿信心。

香港律師會會長彭韻僖。（資料圖片／盧翊銘攝）

香港律師會聲明指，法院的任務是依法公正地裁決每宗案件所涉及的法律和事實問題，不管爭議的性質以及涉及何人，如果當事人就法院初審的判決不滿，他們有權上訴。

律師會表示，致力捍衞法治和司法獨立，這些都是維持香港繁榮穩定的重要基石，律師會強烈譴責在毫無根據的情況下，指稱司法裁決是基於政治考慮或受其影響的批評，形容這些言論全不合理，亦會損害香港的法律制度以至整個香港，律師會對法院將繼續依法判案充滿信心。