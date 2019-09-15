【逃犯條例．直播】夏愨道、龍和道、崇光對出行車線相繼被佔　

民陣原訂計劃在今日（15日）舉行反修例集會和遊行，惟早前獲警方發出反對通知書，民陣其後上訴亦遭駁回，不過網上仍有網民號召今日下午2時半到銅鑼灣東角道。

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【15:47】 巴士經過有示威者搬走路障放行。

【15:43】 示威者於龍和道一邊設置路障，一邊唱《肥媽有話兒》，兩邊行車線被堵塞。示威者放行部分車輛後，再有車輛駛入，需要調頭。

韓國演員金義聖現身遊行隊伍。(盧翊銘攝)

【15:40】示威者在龍和道開始用雪糕筒設置路障，並陸續佔據馬路。 數名警員在龍和道隧道另一側出現，1分鐘後又離開。示威者設置路障後，也離開龍和道。

【15:38】有示威者無奈指，「大家都唔知去邊喎」，有人則進入示威區，也有人建議走到龍和道，「唔好圍煲底啦，冇意義啊」，原本打算進入煲底的示威者也表示同意，隊伍隨後前往龍和道

【15:36】示威者抵達俗稱「煲底」的立法會示威區外，部分人戴上裝備。

【15:33】政總外夏愨道東行線被佔據，示威者轉入添美道。

【15:29】灣仔警署報案室暫停服務。

【15:28】 示威者經過政總時高呼「黑警」，警察隨後離開崗哨。

【15:24】 隊伍緊接夏愨道後，討論到底是右轉還是左轉去政總。有較年長人士表示「我地人多我地唔驚，我地去示威咋嘛」，隊伍左後左轉，前往政總。

【15:19】 隊頭經過和平紀念碑，朝金鐘方向進發，然後經過美利道交界，繼續向美國銀行中心方向走。

【15:16】但隊頭示威者討論後，決定右轉向後往遮打道行人專用區前進。

【15:13】隊伍在遮打道停止。

【15:10】警員走在遊行隊伍最前方，已抵達遮打道，警察設路障。有示威者詢問警察是否可以繼續前進，惟警員設路障後走回行人路上，未有回答問題。

【15:08】數名警察急步向中環方向離開，不時會有觀望示威者有否追趕。

【15:07】 曾出演《屍殺列車》、最近就香港的《逃犯條例》修訂風波多次在個人IG及Facebook專頁發聲的韓國資深演員金義聖，也現身於遊行隊伍中。

【15:05】 隊頭接近匯豐銀行大廈。

【15:02】 隊頭越過高等法院外，不少示威者打開雨傘，沿途有外國人舉起大拇指。

【14:58】 隊伍到達金鐘後，有人開始高呼「fight for free，stand with Hong Kong 」，隊頭暫時僅使用西行的行車線。

【14:55】警員在天橋上，又以紅色帶攔住天橋入口，橋上有警員戴著黑色口罩。遊行隊伍經過警察總部，未有停留，也有手持萬字星紅旗的示威者對警察總部高呼「香港納粹皇軍」。

【14:53】市民途徑警員所在天橋時又高呼「721唔見人、831 打死人」。

【14:51】隊頭接近警總，警員在天橋上警告市民，正參加未經允許的遊行活動。市民以「好仔唔當差、當差正仆街」回應。

【14:48】隊頭已接近循道衛理香港堂，遊行市民高呼「香港人一齊行」等口號。循道衛理堂旁曾出現一架交通警電單車，市民高呼「hi popo」，電單車迅速離開到橫巷暫避。

【14:44】隊頭到修頓球場，沿途未見警員。

【14:39】隊伍越過灣仔駱克道街市，再繼續前進經過菲林明道。手持雪糕筒的10多個示威者走在最前。

【14:38】軒尼詩道杜老誌道交界有人設置簡單路障，也有人將以往用於熄滅催淚彈的雪糕筒取走。

【14:37】警方於下午二時許表示，由於銅鑼灣的示威者佔用軒尼詩道的行車線。在場人士現正參與「未經批准的集結」，屬違法行為。警方呼籲在場人士盡快離開。現場交通受到影響，提醒駕駛人士留意最新交通情況。

【14:34】有穿黑衣市民在銅鑼灣站內高呼「香港人加油！」、「光復香港、時代革命」，多人和應。陸續有穿黑衣市民往SOGO出口離開。

【14:30】隊伍沿途高呼「光復香港時代革命」前進到鵝頸橋。

【14:26】港鐵銅鑼灣站實施人潮管制措施，站內發出廣播，表示崇光百貨D1及D2出口已關閉，呼籲乘客經由B或C出口離開。

【14:24】市民沿西行行車線，朝中環方向前進，東行線也已是越多市民踏出馬路，同樣向西行。另，有路障設置在登龍街軒尼詩道交界。

【14:19】 有人開始設立路障，SOGO門外對出向中環方向，西行車線已被佔據。有市民高呼「721 唔見人，831打死人」、「好仔唔當差，當差正仆街」

【14:18】港鐵職員表示，目前實施人潮管制，暫時不能經維園出口離開，呼籲市民經銅鑼灣D出口離開。

【14:17】有穿黑衣戴口罩市民自發疏導車輛嘗試維持秩序，東角道附近不見有警員。市民高呼「行街」，現場一陣騷動。市民開始佔據行車線，有人疏導經過的車輛。

【14:11】SOGO外行人路已無法容納聚集的市民，不少市民站在最靠近SOGO的一條行車線上。銅鑼灣內衣店Victoria’s secret 已關門。

【14:09】有市民在銅鑼灣港鐵站內擺放揚聲器，播放《願榮光歸香港》。

【14:03】東角道開始奏美國國歌；羅素街有錶舖正落閘；至於SOGO外旅發局在燈柱上的宣傳廣告，被貼上「五大訴求、缺一不可」、「止警暴、制黑亂」標語。而物資站的人則呼籲有需要的市民索取飯卷、八達通。

【13:54】SOGO門外聚集的市民也有逾百人，加上東角道和記利佐治街的人群，估計至少有300至500人已經到達遊行起點。快必則繼續在人民力量街站呼籲市民，指近日的活動是行街，又提醒市民被捕後要問警員因什麼原因拘捕自己，而對方問任何問題都要回答「我冇嘢講」。

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【13:58】SOGO門外十分擠擁，部分站在行車路邊緣。

【13:53】希慎正關門。職員表示，下午兩時後商場各個出入門只出不入。

【13:50】人群亦在銅鑼灣記利佐治街近名店坊聚集，該處友社民連街站。

另，太古廣場近金鐘道地下出入口全數鎖上，連接金鐘廊的天橋及其他出入口維持開放。

【13:46】市民到物資站索取的物資中，最受歡迎是口罩，義工呼籲市民拿去口罩「保護自由」，此外物資站也有派發樽裝水和收集用於購買車票的捐款。市民一度需排隊捐款。

【13:44】金百利廣場拉閘。

【13:41】過往遊行中經常出現的星條旗再次出現在東角道，數名青年在願榮光歸香港歌聲中高舉旗幟。同時一旁物資站越來越多人索取物資，物資站的義工呼籲市民排隊，「慢慢，唔駛急啊」。

【13:37】逾百市民在東角道大合唱。有人右手放在胸前，合唱後市民又高呼「時代革命、光復香港」。

此外，銅鑼灣港鐵站內有便衣和防暴警員截查一名身穿黑衣，戴上口罩的男子。警員在該男子的隨身物品內，搜出疑似電筒、生理鹽水等物品。有路過市民質疑警員搜查原因，大叫「（警察）見到人就咬，唔洗出示委任證」。

【13:28】派發的裝備包括水、口罩、眼罩等。

【13:20】SOGO附近聚集逾100人。

【13:15】 人民力量在東角道SOGO對出設置街站，譚得志(快必)呼籲群眾到一旁的物資站取裝備，他指出，因警方濫捕有裝備的年輕人，「我地一齊全部市民揹裝備，佢查得幾多個啊？我地全民帶住裝備行街，唔犯法嘅，我地保護後生仔」。 快必的演講吸引餘額來愈多群眾聚集，快必帶領群眾高呼「香港人加油」等口號。

【13:13】有小量黑衣人開始在sogo外聚集，有人在怡和街附近派發口罩及車票。Sogo職員稱2時關門。

【12:45】銅鑼灣D出口有約10名防暴及軍裝警員。另，有帶備圓盾的防暴警察及便衣警員於銅鑼灣A出口附近的閘內聚集。

【12:05】兩輛水炮車及兩架裝甲車在西環中聯辦外戒備。

【11:48】臨近中午，水炮車出動前往港島戒備，於中聯辦外候命。

【11:45】銅鑼灣世貿中心表示，因應今日區內有大型公眾活動，基於安全考慮，今日將暫停營業。

【11:35】記者今早到銅鑼灣視察，不少店舖繼續開門營業，但銅鑼灣世貿中心的各個出入口通道已關，有保安表示，中心今日全日關閉。

民陣原定計劃在今日(15日)下午2時半在銅鑼灣東角道集合，遊行至中環遮打道行人專用區，惟於本月12日收到警方就遊行及集會發出反對通知書。民陣提出上訴，又被上訴委員駁回，認為會對參與集會人士和公共安全受到嚴重威脅。

↓↓↓ 9月8日示威情況 ↓↓↓