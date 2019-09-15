【逃犯條例．直播】水炮車向示威者射水炮　疑中汽油彈一度著火

民陣原訂計劃在今日（15日）舉行反修例集會和遊行，惟早前獲警方發出反對通知書，民陣其後上訴亦遭駁回，不過網上仍有網民號召今日下午2時半到銅鑼灣東角道。

(盧翊銘攝)

【17:32】水炮車在政總內駛出，向添華道方向前往，並射向在場示威者。

【17:25】政總內有消防員將火種撲熄，防暴警將防線退後。

【17:22】防暴警在政總高處平台不斷發射催淚彈；亦有人向政總位置內噴滅火筒，在內的警員稍作退後，並舉起橙旗；示威者不斷向入投雜物及汽油彈。

另，銅鑼灣廣場二期旁港鐵站外有人在港鐵鐵閘外叫罵防暴警員。

【17:17】中環怡和大廈附近位置出現水炮車。

【17:16】警方疑於政總外發射了一枚橡膠子彈；有示威者向政總外的水馬投擲汽油彈，並朝水馬陣投擲雜物。

【17:15】示威者持續在政總東翼外的行人路倒肥皂；立法會秘書處發出紅色警示。

【17:14】警方表示，由於聚集在金鐘中環一帶的激進示威者繼續在金鐘中環一帶大肆破壞。部分激進示威者掘起磚頭，又向政府總部投擲包括磚頭的雜物。激進示威者的行為嚴重威脅在場各人的人身安全。

警方再次警告示威者立即停止違法行為，並應立即離開。警方正驅散激進示威者，並施放催淚煙。市民應避免前往金鐘中環一帶。

【17:12】示威者其後重新在金鐘廊港鐵站外設置路障，並掘起路面的磚頭，又用噴漆噴向港鐵站外的告示牌。

【17:06】十多名防暴警員在金鐘廊港鐵站外戒備，並施放一枚催淚煙，其後迅速退回港鐵站內。另，政總外有人擲最少4枚氣油彈。

【17:05】 逾百名穿黑衣市民聚集IFC中庭高叫口號，有市民亮起手機燈光。其後有市民舉起一隻手，高呼「五大訴求，缺一不可」

【17:00】警方於立法會「煲底」舉起黑旗，「速龍」現身金鐘站外。

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IFC有商戶落閘。(張美華攝)

【16:52】群眾返回東角道後繼續唱歌，有用大聲公提示市民警方會從中環金鐘方向清場，請自行決定去留。有人也呼籲不要只唱歌，要一路行一路唱，「咁多人驚佢咩」。

【16:51】警方在政總西翼外舉藍旗；IFC有商戶落閘。

【16:50】駱克道港鐵銅鑼灣站升降機出口被塗上歌詞。

【16:48】港鐵金鐘站關閉。

【16:40】警方表示，由於下午四時半開始，激進示威者於中環及金鐘多處縱火，亦有激進示威者破壞並堵塞金鐘站的出入口。夏慤道近政府總部的來回行車線亦被堵塞。警方將會在短時間內驅散示威者。警方警告示威者立刻停止所有違法行為，並離開現場。市民應避免前往金鐘中環一帶。

【16:35】隊伍在灣仔往銅鑼灣方向途中一度停留，商討去向，隨後決定繼續沿告士打道東行。期間部分西行車輛需讓市民過路，市民也自行分開讓東行車輛離開。

【16:29】示威者經過新鴻基中心，即將再到達銅鑼灣。

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【16:25】有示威者打碎金鐘站玻璃，美國銀行中心對出有示威者燒雜物。

【16:20】 示威者在分域街設置路障。

【16:13】 隊伍沒有停留，朝灣仔方向移動。經過警總時高呼「黑社會」。

【16:09】示威者全面佔據夏愨道，有途徑車輛長響鞍致敬，示威者以歡呼回應。1614 有示威者高呼「天滅xx、全黨死清光」

【16:04】示威者高呼「大家樂外有速龍」，呼籲撤離。現場氣氛緊張，示威者不斷呼叫並移動向解放軍總部附近。

【16:00】有警員在金鐘站截查一名黑衣男子，而閘內仍有約十名軍裝及便衣警員。

【15:58】韓國資深演員金義聖再次係金鐘接受訪問，他表示看不見有暴力出現(no violence here)，感覺遊行和平。

【15:50】 港鐵灣仔站有示威者打碎玻璃，另外，銅鑼站內亦有一少女被警搜身後帶走入控制室。

【15:48】 大批示威者返回添美道，其後走出政總外夏愨道東行線，折返金鐘道。

【15:47】 巴士經過有示威者搬走路障放行。

【15:43】 示威者於龍和道一邊設置路障，一邊唱《肥媽有話兒》，兩邊行車線被堵塞。示威者放行部分車輛後，再有車輛駛入，需要調頭。

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【15:40】示威者在龍和道開始用雪糕筒設置路障，並陸續佔據馬路。 數名警員在龍和道隧道另一側出現，1分鐘後又離開。示威者設置路障後，也離開龍和道。

【15:38】有示威者無奈指，「大家都唔知去邊喎」，有人則進入示威區，也有人建議走到龍和道，「唔好圍煲底啦，冇意義啊」，原本打算進入煲底的示威者也表示同意，隊伍隨後前往龍和道

【15:36】示威者抵達俗稱「煲底」的立法會示威區外，部分人戴上裝備。

【15:33】政總外夏愨道東行線被佔據，示威者轉入添美道。

【15:29】灣仔警署報案室暫停服務。

【15:28】 示威者經過政總時高呼「黑警」，警察隨後離開崗哨。

【15:24】 隊伍緊接夏愨道後，討論到底是右轉還是左轉去政總。有較年長人士表示「我地人多我地唔驚，我地去示威咋嘛」，隊伍左後左轉，前往政總。

【15:19】 隊頭經過和平紀念碑，朝金鐘方向進發，然後經過美利道交界，繼續向美國銀行中心方向走。

【15:16】但隊頭示威者討論後，決定右轉向後往遮打道行人專用區前進。

【15:13】隊伍在遮打道停止。

【15:10】警員走在遊行隊伍最前方，已抵達遮打道，警察設路障。有示威者詢問警察是否可以繼續前進，惟警員設路障後走回行人路上，未有回答問題。

【15:08】數名警察急步向中環方向離開，不時會有觀望示威者有否追趕。

【15:07】 曾出演《屍殺列車》、最近就香港的《逃犯條例》修訂風波多次在個人IG及Facebook專頁發聲的韓國資深演員金義聖，也現身於遊行隊伍中。

【15:05】 隊頭接近匯豐銀行大廈。

【15:02】 隊頭越過高等法院外，不少示威者打開雨傘，沿途有外國人舉起大拇指。

韓國演員金義聖現身遊行隊伍。(盧翊銘攝)

【14:58】 隊伍到達金鐘後，有人開始高呼「fight for free，stand with Hong Kong 」，隊頭暫時僅使用西行的行車線。

【14:55】警員在天橋上，又以紅色帶攔住天橋入口，橋上有警員戴著黑色口罩。遊行隊伍經過警察總部，未有停留，也有手持萬字星紅旗的示威者對警察總部高呼「香港納粹皇軍」。

【14:53】市民途徑警員所在天橋時又高呼「721唔見人、831 打死人」。

【14:51】隊頭接近警總，警員在天橋上警告市民，正參加未經允許的遊行活動。市民以「好仔唔當差、當差正仆街」回應。

【14:48】隊頭已接近循道衛理香港堂，遊行市民高呼「香港人一齊行」等口號。循道衛理堂旁曾出現一架交通警電單車，市民高呼「hi popo」，電單車迅速離開到橫巷暫避。

【14:44】隊頭到修頓球場，沿途未見警員。

【14:39】隊伍越過灣仔駱克道街市，再繼續前進經過菲林明道。手持雪糕筒的10多個示威者走在最前。

【14:38】軒尼詩道杜老誌道交界有人設置簡單路障，也有人將以往用於熄滅催淚彈的雪糕筒取走。

【14:37】警方於下午二時許表示，由於銅鑼灣的示威者佔用軒尼詩道的行車線。在場人士現正參與「未經批准的集結」，屬違法行為。警方呼籲在場人士盡快離開。現場交通受到影響，提醒駕駛人士留意最新交通情況。

【14:34】有穿黑衣市民在銅鑼灣站內高呼「香港人加油！」、「光復香港、時代革命」，多人和應。陸續有穿黑衣市民往SOGO出口離開。

【14:30】隊伍沿途高呼「光復香港時代革命」前進到鵝頸橋。

【14:26】港鐵銅鑼灣站實施人潮管制措施，站內發出廣播，表示崇光百貨D1及D2出口已關閉，呼籲乘客經由B或C出口離開。

【14:24】市民沿西行行車線，朝中環方向前進，東行線也已是越多市民踏出馬路，同樣向西行。另，有路障設置在登龍街軒尼詩道交界。

【14:19】 有人開始設立路障，SOGO門外對出向中環方向，西行車線已被佔據。有市民高呼「721 唔見人，831打死人」、「好仔唔當差，當差正仆街」

【14:18】港鐵職員表示，目前實施人潮管制，暫時不能經維園出口離開，呼籲市民經銅鑼灣D出口離開。

【14:17】有穿黑衣戴口罩市民自發疏導車輛嘗試維持秩序，東角道附近不見有警員。市民高呼「行街」，現場一陣騷動。市民開始佔據行車線，有人疏導經過的車輛。

【14:11】SOGO外行人路已無法容納聚集的市民，不少市民站在最靠近SOGO的一條行車線上。銅鑼灣內衣店Victoria’s secret 已關門。

【14:09】有市民在銅鑼灣港鐵站內擺放揚聲器，播放《願榮光歸香港》。

【14:03】東角道開始奏美國國歌；羅素街有錶舖正落閘；至於SOGO外旅發局在燈柱上的宣傳廣告，被貼上「五大訴求、缺一不可」、「止警暴、制黑亂」標語。而物資站的人則呼籲有需要的市民索取飯卷、八達通。

【13:54】SOGO門外聚集的市民也有逾百人，加上東角道和記利佐治街的人群，估計至少有300至500人已經到達遊行起點。快必則繼續在人民力量街站呼籲市民，指近日的活動是行街，又提醒市民被捕後要問警員因什麼原因拘捕自己，而對方問任何問題都要回答「我冇嘢講」。

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【13:58】SOGO門外十分擠擁，部分站在行車路邊緣。

【13:53】希慎正關門。職員表示，下午兩時後商場各個出入門只出不入。

【13:50】人群亦在銅鑼灣記利佐治街近名店坊聚集，該處友社民連街站。

另，太古廣場近金鐘道地下出入口全數鎖上，連接金鐘廊的天橋及其他出入口維持開放。

【13:46】市民到物資站索取的物資中，最受歡迎是口罩，義工呼籲市民拿去口罩「保護自由」，此外物資站也有派發樽裝水和收集用於購買車票的捐款。市民一度需排隊捐款。

【13:44】金百利廣場拉閘。

【13:41】過往遊行中經常出現的星條旗再次出現在東角道，數名青年在願榮光歸香港歌聲中高舉旗幟。同時一旁物資站越來越多人索取物資，物資站的義工呼籲市民排隊，「慢慢，唔駛急啊」。

【13:37】逾百市民在東角道大合唱。有人右手放在胸前，合唱後市民又高呼「時代革命、光復香港」。

此外，銅鑼灣港鐵站內有便衣和防暴警員截查一名身穿黑衣，戴上口罩的男子。警員在該男子的隨身物品內，搜出疑似電筒、生理鹽水等物品。有路過市民質疑警員搜查原因，大叫「（警察）見到人就咬，唔洗出示委任證」。

【13:28】派發的裝備包括水、口罩、眼罩等。

【13:20】SOGO附近聚集逾100人。

【13:15】 人民力量在東角道SOGO對出設置街站，譚得志(快必)呼籲群眾到一旁的物資站取裝備，他指出，因警方濫捕有裝備的年輕人，「我地一齊全部市民揹裝備，佢查得幾多個啊？我地全民帶住裝備行街，唔犯法嘅，我地保護後生仔」。 快必的演講吸引餘額來愈多群眾聚集，快必帶領群眾高呼「香港人加油」等口號。

【13:13】有小量黑衣人開始在sogo外聚集，有人在怡和街附近派發口罩及車票。Sogo職員稱2時關門。

【12:45】銅鑼灣D出口有約10名防暴及軍裝警員。另，有帶備圓盾的防暴警察及便衣警員於銅鑼灣A出口附近的閘內聚集。

【12:05】兩輛水炮車及兩架裝甲車在西環中聯辦外戒備。

【11:48】臨近中午，水炮車出動前往港島戒備，於中聯辦外候命。

【11:45】銅鑼灣世貿中心表示，因應今日區內有大型公眾活動，基於安全考慮，今日將暫停營業。

【11:35】記者今早到銅鑼灣視察，不少店舖繼續開門營業，但銅鑼灣世貿中心的各個出入口通道已關，有保安表示，中心今日全日關閉。

民陣原定計劃在今日(15日)下午2時半在銅鑼灣東角道集合，遊行至中環遮打道行人專用區，惟於本月12日收到警方就遊行及集會發出反對通知書。民陣提出上訴，又被上訴委員駁回，認為會對參與集會人士和公共安全受到嚴重威脅。

↓↓↓ 9月8日示威情況 ↓↓↓