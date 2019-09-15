【9.15遊行】《屍殺》韓星金義聖現身港島　稱望親訪香港真實情況

政情
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被喻爲「逆權大叔」，曾出演《屍殺列車》的韓國資深演員金義聖，自6月起在IG發佈多達43個有關香港反修例活動的貼文，今午（15日）被發現現身港島，親身訪問參與反修例示威活動的市民。金義聖接受訪問時表示，他今親身到場是希望看見香港的真實情況，會盡可能訪問更多現場人士。金又認爲「遊行感覺和平及令人動容」。被問到怎樣看待暴力，他稱「I don’t see any violence here」（我見不到這裏有任何暴力）。

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被譽爲「逆權大叔」金義聖，今午（15日）更現身港島，親身訪問參與反修例示威活動的市民。（盧翊銘攝）

約下午3時55分，金義聖到場訪問了兩名21歲穿黑衣的示威者，示威者解釋了「警方濫用暴力」的情況，展示被警方催淚彈擊中傷勢，又解釋希望美國國會通過《香港人權及民主法案》向港府施壓。現場所見，金與示威者擁抱為其打氣。

約下午3時55分，金義聖到場訪問了兩名21歲穿黑衣的示威者。（莊恭南攝）

金義聖由6月起多次在社交網站發文，稱「對港人敢於發聲感自豪」，又為港人祈禱，更領友人遮眼自拍。

金義聖今日向記者說，欣賞「很多年輕人願意爲了權利及未來的自由，上街表達訴求」，又說現場看不到有任何暴力。

大約下午5時過後，政府總部爆發激烈警民衝突，因有示威者聚結在夏愨道堵路並燒雜物，警方展開驅散行動，分別向示威者人群發射催淚彈，以及出動水炮車發射藍色水炮，而示威者則不斷向政總內擲磚頭，更一度疑似擲汽油彈，令政總大閘燃火光熊熊。

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