【逃犯條例】港鐵站再成破壞目標　灣仔修頓出口火光紅紅

民陣原定計劃今天（15日）發起集會和遊行，惟警方早前向民陣發出反對通知書，民陣上訴亦遭駁回，不過大批示威者照常到港島區遊行。 港鐵站及其設施繼續成為示威者的主要破壞目標；晚上約六時半，灣仔港鐵站B1出口，即修頓球場旁的出口，及A3出口，亦遭縱火，其中近修頓出口的火勢非常猛烈。

示威者破壞金鐘站多個出口，其中通往海富中心的A出口位置，敲碎接近出口地面的玻璃。（羅君豪攝）

上月底，荃葵青遊行及觀塘遊行雖獲發不反對通知書，惟在遊行開始前，警方率先暫停相關地點的港鐵列車服務，做法引起爭議，加上至今尚未公開「8.31」太子站事件的閉路電視片段，導致港鐵及港鐵站設施成為眾之矢的，亦成為示威者主要的破壞目標。

金鐘灣仔多個港鐵出口遭破壞

在下午四時許，示威者抵達灣仔站，敲碎灣仔站A1出口的玻璃，閉路電視鏡頭遭示威者以鐵通拆毀。及後，示威者亦破壞金鐘站多個出口，其中通往海富中心的A出口位置，有示威者以雜物和水馬堵塞港鐵站出口，敲碎接近出口地面的玻璃，並損毀出口的閉路電視；在金鐘站D出口，示威者亦以水馬、雜物堵塞出口。

灣仔港鐵兩出口遭縱火

至下午五時許，警方在金鐘展開清場行動，出動水炮車和催淚彈，示威者退至灣仔。晚上六時，示威者再次針對港鐵站破壞，在灣仔港鐵站通往修頓球場的B1出口縱火，火勢非常猛烈，現場濃煙密布。同時，在灣仔港鐵站A3出口亦遭示威者縱火。