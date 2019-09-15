【915遊行】港鐵成警攻防據點　特別列車運送　被圍即遁回站內

民陣9.15遊行雖然遭警方反對，但大批示威者仍按原計劃在港島區非法集結遊行，之後在金鐘發生警民衝突，部分非法示威者亦同時撤到灣仔及銅鑼灣一帶。有在港鐵站候車的乘客拍到，港鐵疑變身「警員運送列車」，該列車抵達銅鑼灣站後不久，銅鑼灣即有大批防暴警現身，並進行掃蕩行動。 現場所見，其中一隊防暴警上到地面並欲向前推進時，一度被市民圍堵而節節後退，最後退回銅鑼灣站內及落閘，猶如一個自衞堡壘。

防暴警以港鐵列車調動。（讀者提供）

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列車上載有大量警察

雖然下午的衝突主要在金鐘灣仔一帶發生。但同時銅鑼灣港鐵站也突然殺出大批防暴警察，過往為示威者常用交通工具的港鐵，今天疑搖身一變成為警方快速調兵的工具，並與示威者展開攻防戰。

有在月台上的市民拍到，有一輛抵銅鑼灣港鐵站的列車，車上有大量警察。現場消息指，有至少多個列車車卡上，都有全副武裝的防暴警員。

有小隊縮到車站內暫避

其後銅鑼灣一帶即有大量警員擁現，並來回推進到入夜，引來大批群眾圍觀，雙方一度口角，其後口角演變成市民指罵警員。防暴警察寡不敵眾，最終一直從鵝頸橋，節節後退到駱克道近銅鑼灣廣場。在怒火中燒的群眾圍堵下，警員再次利用港鐵站，從附近車站入口遁去，並落閘阻擋示威者。

約半小時後，警方再次於記利佐治街港鐵出口出現，並在附近發射催淚彈，隨後警員又再拉閘遁入港鐵站內，直到援兵抵達為止。

港鐵灣仔站遭縱火。（羅君豪攝）