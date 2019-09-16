【915衝突】泛民批警阻議員記者監察濫捕　及選擇性執法

反修例運動風波第100天，民主派立法會議員今（16日）見傳媒批評政府未回應市民訴求之際，亦縱容警隊選擇性執法。 民主黨許智峯昨晚被捕，涉嫌阻差辦公，曾被控同一罪行的公民黨譚文豪指，許明顯只是作出調解，不解何以涉嫌干犯該罪行，批評警方仇視議員。 民主黨林卓廷又指出，警方多次阻止議員在前線監察警員濫捕情況，及阻礙記者拍攝，意圖削弱監察力量。民主派召集人毛孟靜籲特首林鄭月娥「收手」回應民意，勿以為借警隊暴力能平息港人抗爭。

林卓廷：市民問被捕者姓名助找律師 被斥阻差辦公

林卓廷指，警方連番阻礙民意授權的議員在前線監察警員執法行為，然後又不斷以強光照射傳媒鏡頭，推撞記者要求他們離開現場，如把記者趕離太子站，弱化現場監察力量。

他又提到，日前有市民上前詢問被捕者的姓名，希望協助他覓律師，但警員卻呼喝該名市民阻差辦公，質疑警方何解不允許法律上容許找律師協助的基本人權，批評警方有組織有策略部署種種行為，令濫權問題愈來愈嚴重。

乏民主派立法會議員批評，警方多次阻止議員在前線監察警員濫捕情況，及阻礙記者拍攝。（陳欣彤攝）

批警方昨晚放生施襲者 令市民對警隊無信心

昨晚北角炮台山一帶發生打鬥事件，譚文豪指警方以顏色區分在場市民，有對付記者的藍衣人被警員放走，該藍衣人後來再襲擊記者。

林卓廷又說，警員偏頗對待示威者及持國旗操福建口音的建制派人士，警員曾拘捕一名疑似建制派男子後卻沒有加上手扣，更給予他盾牌以遮蓋面部，另有畫面攝錄警員與建制人士握手，以及一名在警員跟前以摺凳襲擊途人的男子遭警員制服，並抄下身分證號碼卻遭放行。

他強烈批評警員的行為傳遞負面訊息，令觀看鏡頭的市民認為警方「隻眼開隻眼閉」，讓人覺得警方包庇施襲者肆意襲擊，簡接鼓勵市民要「自衞」及「私了」，破壞警隊在本港及國際聲譽。

毛孟靜形容，香港現時進入以暴易暴的情況，港人不知如何自處，認為該反思為何香港現時會淪落到以暴易暴，罪魁禍首是林鄭。