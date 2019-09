【逃犯條例】陳淑莊聯合國會議發言　指港警濫暴　促設委員會調查

公民黨立法會議員陳淑莊今天(16日)應邀出席聯合國人權理事會第42次會議,並在會議發言一分半鐘。陳淑莊在發言中,懇請聯合國人權事務高級專員支持,召開緊急會議及成立調查委員會調查警隊濫權,以保障香港人的人權,並質問:「為甚麼中國仍可以成員國身份安坐在人權理事會?(Why is China sitting here as a member of this Human Rights Council?」

陳淑莊指,今天是反修例運動100天,警方發射超過2000枚催淚彈,又提到警方以「曱甴」形容示威者。(聯合國片段截圖)

即將接任民主派會議召集人的陳淑莊下午六時在會議發言,陳淑莊以香港立法會議員、民主派人士和律師身份發言,她形容香港正陷入人道危機邊緣,批評香港警方以「暴力」對付「民主運動支持者」,形容暴力程度不斷升級,又指被捕人士遭警員虐打和羞辱,其中一名女示威者早前公開指控警方。有女示威者公開控訴,曾遭受無理及侮辱性的全裸搜身,又提到很多被捕者遭刻意阻撓,被捕後無法及時接受治療和法律援助。

陳淑莊指,今天是反修例運動100天,警方發射超過2000枚催淚彈,又提到「8.31太子站事件」,「防暴警察進入地鐵襲擊無辜乘客,指稱他們是換了衣服的『暴徒』。」陳淑莊提到警方以「曱甴」形容示威者,並將執法行動形容「滅蟲(Pest Control),陳淑莊認為,現時沒有任何跡象顯示警察會自我克制,認為全因香港沒有民主。

陳淑莊懇請聯合國人權事務高級專員支持他們向人權理事會提出的請求,就修例風波召開緊急會議及成立調查委員會,保障香港人的人權,並斥:「為甚麼中國仍可以成員國身份安坐在人權理事會?(Why is China sitting here as a member of this Human Rights Council?」