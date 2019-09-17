【政圈風聲】林鄭修例風波中的四人核心決策團隊　邊位高官有份？

《逃犯條例》修訂觸發香港回歸以來最巨大的管治危機，作為最高掌舵人的特首林鄭月娥，有甚麼貼身輔臣共同進退，密議機要及「拆彈」？ 據建制派高層消息，在這場修例風暴中，林鄭主要與四名問責官員商討最機密的事項，儼然形成一個軍機幕僚團隊，成為決策權力核心的核心。該四人分別是政制及內地事務局局長聶德權、商務及經濟發展局局長邱騰華、特首辦主任陳國基及創新辦總監馮程淑儀。

邱騰華（左）和聶德權（右）是決策核心官員。（資料圖片/歐嘉樂攝）

反修例風暴直捲全港，警民衝突無日無之，「門常開」日日應對新形勢。政圈消息指，林鄭除了與相關司局長商討，其實還有一個四人核心團隊，包括兩名局長聶德權、「大內總管」陳國基及「愛將」馮程淑儀。消息指，林鄭凡有重大機要事項，都會先跟四人商量，共同訂定對策，例如6.15宣布暫緩修例及早前正式撤回方案等重大決定，四人都最先獲知消息，出謀獻策。 消息人士指，該四人的角色猶如古代的軍機大臣，真正掌握着左右政府最高決策的實權。

林鄭當選特首後，陳國基獲委任為候任辦主任，及後過渡至新班子，擔任特首辦主任。（資料圖片/盧翊銘攝）

馮程淑儀一直以來都是林鄭的近臣，官場中人指馮程的工作表現過往深得林鄭讚賞。（資料圖片/歐嘉樂攝）

該四人心決策團隊中，最令人聯想不到的是邱騰華，他既非07年競選團隊成員，亦從未傳過是林鄭愛將，最終卻成為最高幕僚之一。消息指，邱騰華在梁振英年代擔任特首辦主任時，已與時任政務司司長的林鄭有緊密溝通，加上二人得過特首曾蔭權的提攜，同屬曾蔭權幕僚，行事較有默契。

翻查資料，曾蔭權於2006邀請當時與家人遷居英國倫敦的林鄭月娥「出山」，回港擔任民政事務局常任秘書長，從此改寫了她的仕途。至於邱騰華，曾蔭權於2007年破格起用當年47歲、僅屬首長級第四級新聞處處長的他，出任環境局局長，邱因而得以躋身港府決策層級至今。

另一局長聶德權，曾擔任社會福利署署長及新聞處處長，林鄭在前朝出任政務司司長時，聶在政務司司長辦公室任職半年，負責人口政策工作，盛傳與林鄭合作無間。聶德權以勤力和「熟書」見稱，加上與傳媒關係良好，故成為林鄭組班的不二之選。說來巧合，邱騰華與聶德權，均與林鄭擁有相同宗教信仰。

林鄭當選特首後，陳國基獲委任為候任辦主任，及後過渡至新班子，擔任特首辦主任，兩年多年一直為林鄭處理大小事務，如同「大內總管」，成為最近身幕僚屬順理成章之事。至於馮程淑儀，官場中人指，馮程的工作表現過往深得林鄭讚賞，包括林鄭早年與北京商討建故宮博物館時，成立5人小組秘密處理協議，時任民政局常秘的馮程為成員之一，林鄭對其之信任可見一斑。

另有消息指，問責團隊中還有一人，雖非四人核心決策團隊之內，但明顯獲林鄭「禮遇」，該人就是律政司司長鄭若驊。消息人士說，林鄭一向對官員的要求和態度頗為嚴厲，惟於政府內部會議中，林鄭對鄭若驊的態度相當友善，甚少苛責，「好像朋友一樣」。